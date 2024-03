Čima Moneke kaže da su navijači Partizana bolji od navijača Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije neizvjesne završnice pobijedio Baskoniju (87:83). Imao je srpski tim sve u svojim rukama i mogao je pitanje pobjednika da riješi i ranije, napravljene su neke greške u završnici koje je ispravio Pi Džej Doužer ključnim poenima u posljednjim sekundama.

Čima Moneke meč je završio sa 13 poena i četiri skoka, a poslije utakmice pričao je o dešavanjima sa parketa.

"Imali smo previše grupih grešaka, loše odluke smo donosili, stvari koje smo mogli bolje da uradimo. Na ovakvom mjestu to je teško nadomjestiti. Ponosan sam na borbu, ali sam razočaran nekim stvarima koje smo uradili", rekao je Moneke za "Sport klub".

Na konstataciju novinara da je prvi put u Areni, ispravio ga je, pa je dao izjavu koja će sigurno podići buru.

"Drugi put sam u ovoj dvorani i navijači Partizana su najbolji. Navijači Zvezde su dobri, ali se ovdje osjeća nešto drugačije. U svakom momentu utakmice bilo je glasno, volim ovakve atmosfere, nevjerovatno je."

Vidi opis Partizanovi navijači su bolji od Zvezdinih! Ova izjava uzburkala strasti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Tim iz Vitorije u posljednje vrijeme igra sve bolje, na krilima sjajnog Markusa Hauarda i trenutno je na 9. mjestu Evrolige sa skorom 16-14, iza je Partizan sa 14-16.

"Ne mogu sada da pričam o šansama za doigravanje, imamo četiri meča, za jedno tri-četiri nedjelje mogu da odgovorim na to pitanje. Moj cilj kada sam došao bio je plasman u plej-of, ako toga ne bude, biću nesrećan."

U jednom momentu je došlo do malog verbalnog obračuna između njega i Uroša Trifunovića. "Znate, pričali smo poslije meča. Iz mog ugla, on je bio pun strasti, igrao je tako, poštujem ga, ne prenosim stvari koje se dese na terenu van terena. Dobar je, mlad igrač, ima šansu da bude dobar. To je samo razgovor i to je to."

You talking to mepic.twitter.com/P6Bnbn5ZK7 — ringišpil u glavi (@dosadica)March 19, 2024

Za kraj je upitan o šansama tima Željka Obradovića za prolazak dalje. "Ne znam raspored drugih timova, ni koliko mečeva kod kuće imaju, ovdje nije lako igrati. Neka im je sa srećom, vidjećemo kako će biti", zaključio je Moneke.

(Sportklub/MONDO - N. S.)