Samo naivni mogu to da pomisle! Marina oprezna poslije žrijeba za OI: Igračice se mijenjaju, moj metod je isti

Marina Maljković oglasila se poslije žrijeba za Olimpijske igre.

Košarkašice Srbije dobile su rivalke na Olimpijskim igrama u Francuskoj. Saznale su da će igrati u grupi A i da će rivali biti selekcije Španije, Kine i Portorika. Po dvije najbolje ekipe prolaze u četvrtfinale, kao i dvije najbolje plasirane ekipe koje završe na trećem mjestu.

"Ko god da je sa nama u grupi, moj pristup je isti - rad, rad i samo rad. Treće Olimpijske igre za redom su dokaz da je taj metod ispravan. Igračice se mijenjaju, ali je metod isti. Naša ekipa je jako, jako mlada i nova, a takmičenje je izuzetno teško", rekla je Marina Maljković.

Na papiru je Srbija među favoritima u ovoj grupi, ali je ona oprezna.

"Samo naivni mogu da misle da se bilo gdje u muškoj ili ženskoj košarci i u svim ostalim sportovima neće pojaviti najbolji sportisti ovoga svijeta. Svi će doći i svi će igrati Olimpijske igre u Parizu. Činjenica je da je Pariz poseban, to nema nikakve dileme. Činjenica je i da će ovo biti najteže takmičenje po mišljenju mnogih stručnjaka, kad je ženski košarkaški turnir u pitanju i to me raduje. Raduje me zbog ženske košarke, raduje me zbog ženskog sporta, tako da uprkos mladosti koju imamo, uz ogroman rad ovog ljeta, trudićemo se da sakrijemo sve naše mane i da spremne idemo na to najteže svetsko takmičenje", zaključila je Marina Maljković.

