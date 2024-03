Osvojile sve što se osvojiti moglo u BiH, sjajne u regionu, a od KS BiH i KS RS ni čestitka!

Banjalučki Orlovi su neprikosnoveni u ženskoj košarci Bosne i Hercegovine, ali ih opet narodski rečeno "nema niđe".

Izvor: Facebook/KK Orlovi

Košarkašice banjalučkih Orlova ovog vikenda će odigrati svoj drugi "Fajnal for" regionalne WABA lige u istoriji kluba. Prošle godine Banjalučanke su osvojile treće mjesto, a o ovogodišnjem završnom turniru u Podgorici će igrati u subotu (19.30) protiv slovenačkog Celja.

Kad je u pitanju bosanskohercegovačka ženska košarka, izabranice Vesne Džuver su bez premca - nedavno su po četvrti put uzastopno odbranile Kup Bosne i Hercegovine, kao i Kup Republike Srpske, a s obzirom da su lideri sa 19 vezanih pobjeda u šampionatu BiH, na dobrom su putu i da odbrane šampionski trofej.

Ipak, nekako su djevojke iz Orlova uvijek u zapećku, čak i u medijima, što je opravdana kritika i našoj branši, ali posebno ih boli činjenica da im niko od nadležnih iz Košarkaškog saveza BiH, niti njihovih kolega iz RS, nije čak se udostojio da barem čestita na tom ogromnom uspjehu.

"Baš sam ovih dana na tu temu razgovarala sa prijateljima iz ženske košarke jer su nevjerovatna odricanja mojih djevojaka. Ista su odricanja i u muškom i u ženskom sportu, a iskreno nisam ni razmišljala o čestitkama. U našem internom svijetu mi smo srećne i zadovoljne, znamo kroz šta smo prošle, kako je bilo naporno odigrati Kup BiH poslije utakmice sa Montanom, gdje su se maksimalno potrošile, ali su opet pokazale najprije hemiju, a onda i taj rad i trening dva puta dnevno", rekla je Džuver, šefica struke Banjalučanki.

Prema njenim riječima, ključ svega je pravljenje sistema za dobrobit ženske košarke.

"Nekad zastanem i pomislim na to, bude mi mnogo žao i krivo jer ne postoji neki sistem. Nije to samo tako u BiH već vjerovatno i u Srbiji, da se sistemski podiže nivo košarke. Prije neki dan osvajač Kupa Hrvatske, ekipa Požege, koju smo mi dva puta pobijedili u WABA ligi, nagrađena je sa 5.000 evra. Možda to ne rješava mnogo problema, ali je opet nagrada za trud. Mislim da se kod nas sistemski mora nešto promijeniti. Evo primjerice Mađarska, dok sam igrala, bili smo mnogo talentovanija nacija od njih, a oni trenutno imaju tri ženska tima u Evroligi (Đer, Sopron i DVTK). To jasno pokazuje da su Mađari sistemski radili i nije se desilo preko noći".

Džuver je dodala da je neko osim ulaganja unaprijed razmišljao i planirao, a danas ubire plodove.

"Najiskrenije mislim da ove djevojke stvarno treba nagraditi barem tom čestitkom jer su odricanja ogromna. Pola ih ide u školu, pola na fakultet, dolaze i treniraju prije i poslije podne, nisu uvijek ni raspoložene, nekad imaju povrede i bolove i kroz to sve guraju. Igraju dvije utakmice sedmično i to sigurno nije lako, a evo sad će odigrati četiri meča od subote do subote. Slijede nam dva meča za vikend u Podgorici, pomjereno kolo u srijedu u prvenstvu BiH, a onda naredne subote redovno kolo. Pritom, one nisu profesionalci da im je košarka jedini posao. Naporno je i sigurno da neko treba to da prepozna i barem, eto da čestita na uspjehu", zaključila je ona.