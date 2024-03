Trener Borca nakon nesrećnog ostajanja bez plej-ofa: Ovo iskustvo, i pozitivno i negativno, učiniće nas jačima

Šef struke košarkaša Borca Zoran Kašćelan za MONDO je sumirao utiske nakon netom okončanog regularnog dijela sezone u Drugoj ABA ligi, gdje su Banjalučani spletom nesrećnih okolnosti ostali bez plasmana u plej-of.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na kraju se ključnim momentom ispostavilo trovanje/virus pred duel protiv Heliosa, koji je registrovan službenim rezultatom 20:0, uprkos negodovanju crveno-plavih zbog odluke regionalnog takmičenja i odbijanja ekipe iz Domžala da prolongiraju utakmicu.

"Ostaje žal što se nismo plasirali u plej-of. Smatram da smo imali dobru sezonu kad se pogleda regularni dio i svi 'baloni', te kad se uzme u obzir da smo znatno podmladili tim i da smo imali stvarno puno pehova od početka sezone", rekao je crnogorski stručnjak na početku razgovora za MONDO.

Banjalučki tim je uprkos problemima sa virusom uspio da savlada Sutjesku i za prolaz u dalje takmičenje mu je bio neophodan trijumf Podgorice nad Heliosom, ali je posljednja lopta za pobjedu Milutina Đukanovića završila na obruču - 76:75 (21:22, 19:23, 19:18, 17:12).

"Što se tiče konkretno posljednjeg 'balona', žao mi je što nismo sami odlučivali o svojoj sudbini,ali je opet malo nedostajalo da se nađemo u prvih osam. Želim to da gledam maksimalno s košarkaške strane i širu sliku, što sam rekao i igračima, da mi gledamo šta smo mi uradili. Kad se uzme u obzirom da smo imali tri tijesno izgubljene utakmice na jednu loptu, zbog milimetara koji su otišli na stranu protivnika. Isto tako i duel Podgorica - Helios, taj milimetar je mogao da ode na našu stranu, ali sveukupno kad se pogleda, mislim da smo mogli ranije da obezbijedimo plasman u plej-of, što bi bio sjajan uspjeh s obzirom da smo s manjim ambicijama ušli u Drugu ABA ligu ove sezone. Posebno kad uporedimo budžete ekipa koje pretenduju na sami vrh, onda je jasno da je u pitanju ogromna razlika".

Kašćelanu je posebno žao zbog banjalučke publike jer je lično planirao da Borac napuni dvoranu "Borik" protiv renomiralnog protivnika u četvrtfinalu.

"Htio sam da nagradimo sebe u toj utakmici i da taj dvoboj bude mojim igračima motivacija više pred izuzetno zahtijevnu 'Ligu 6' u Bosni i Hercegovini, koja slijedi. Okrećemo se tom takmičenju, sve ekipe su se značajno pojačale i biće izuzetno interesantano".

Crnogorski trener se potom osvrnuo i na virozu zbog kojeg je Borac i ostao uskraćen za plasman u narednu rundu regionalnog takmičenja.

"Pokosio nas je virus, petoricu igrača i dvojicu ljudi iz stručnog štaba, dan i po smo više proveli na infuziji nego što smo bili u hotelu. To nam se nadovezalo na svakako manji roster s obzirom da smo i otišli bez trojice košarkaša - Borisa Dragojevića, Kristijana Ateljevića i Teodora Simića, što nam je dodatno otežalo čitavu priču. Moram da istaknem da je bio veliki znak pitanja kako ćemo izgledati i sinoć protiv Sutjeske i jako me raduje način kako smo završili 'balon', gdje smo energetski bili iznad svih očekivanja i nagrađeni dobrom igrom i pobjedom. Svo to iskustvo, i pozitivno i negativno, vjerujem da će nas učiniti boljima i da će nam značiti u Ligi 6", zaključio je Kašćelan.