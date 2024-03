Šta se dešava sa Nedovićem? Treba da bude najbolji igrač Zvezde, a daleko je od toga

Statistički gledano, Nemanja Nedović je najbolji igrač Crvene zvezde ove sezone, ali znamo da navijačima crveno-bijelih statistika i nije u prvom planu. Mnogo je važnije da li igrač čitav tim čini boljim, a za sada Nedović to ne uspijeva.

Crvena zvezda je doživjela poraz od Mege (89:83) u 24. kolu ABA lige koji je neće rezultaski "boljeti", iako je njime prekinuta serija od 25 uzastopnih pobjeda nad Megom u regionalnom takmičenju, ali će zabrinuti navijače i trenera Janisa Sferopulosa pred plej-of. Može da se razumije akumulirani umor, može da se razumije i manjak takmičarskog naboja kada je već odavno jasno da će Zvezda regularni dio sezone završiti na prvom mjestu, ali ima stvari koje se prečesto ponavljaju u njenoj igri koje moraju da se isprave ako žele ponovo do titule u ABA ligi.

Jedina konstantnost u igri Zvezde ove sezone je da je nekonstantna, odnosno da izgleda kao potpuno drugi tim kada nema Miloša Teodosića i to se posebno vidjelo u Evroligi u kojoj nema nijednu pobjedu bez njegove magije. Ali, na to je Zvezda morala da računa ulazeći u ovu sezonu, ipak je Teodosiću sada već punih 37 godina, pa je za očekivati da će imati ko da ga nadomjesti. Ekspresno se dokazalo da to ne može Šabaz Nejpir, dok Nemanja Nedović tek na momente igra onako kako su navijači zamislili njegovim povratkom u Beograd u leto 2022. godine. Prošlo je skoro 15 mjeseci od njegovog koša za pobjedu protiv Partizana u posljednjoj sekundi, a kako sjećanje na taj potez polako i vremenom blijedi - potrebno je da Nedović uz svoje ime, u skladu sa renomenom i ugovorom, dopiše još neki nezaboravni momenat.

U svoju odbranu, Nedović bez problema može da pokaže statistiku - ona kaže da je Zvezdin najbolji strijelac u Evroligi (prosjek od 13,8 poena po meču), kao i da je postigao najviše poena u ABA ligi (ukupno gledano, dao je 401 poen na 18 utakmica, ima drugi najbolji prosjek u ekipi sa 12,4 poena). Međutim, dobro znaju navijači Zvezde da nije sve u statistici i često su njihovi ljubimci bili košarkaši čije brojke nisu u prvom planu, nego zalaganjem na terenu i činjenjem "vezivnog tkiva" u ekipi dobijaju takav laskavi status. Pogledati pod Branko Lazić, Luka Mitrović, "stari" Dejan Davidovac...

I od takve, ali i od namijenjene "herojske" uloge, Nedović je i dalje udaljen. Tako je na meču protiv Mege odigrao jednu od svojih najlošijih utakmica ove sezone, iako je imao 16 poena i devet asistencija. Njegovi procenti bili su veoma zabrinjavajući; ukupno, šutirao je 4/18 iz igre, promašivši po sedam šuteva za dva i tri poena, pa se u tome može tražiti i razlog poraza.

Dalje, statistika kaže da Nedović ove sezone šutira ispod 40 odsto iz igre u ABA ligi (39,7), a na samo dvije utakmice je bio iznad polovičnog učinka. To je bilo protiv Cedevite Olimpije u drugom kolu kada je postigao 17 poena, odnosno u susretu sa Krkom kada je imao 11. U ostalim mečevima bio je na 50 ili manje procenata, uz posebno zabrinjavajuću partiju protiv Partizana (88:86) kada je postigao 11 poena uz šut iz igre 2/8.

Bolje igra u Evroligi, gdje je 12 puta u 27 utakmica imao preko 50 odsto, bilježeći baš u posljednje dvije utakmice vrhunske brojke 19 poena protiv Panatinaikosa (61,5 odsto), pa 25 protiv Virtusa (75 odsto). Ipak, vrijedi istaći i da je Zvezda u tim mečevima bila potpuno rasterećena jer ne može u plej-of Evrolige, tako da se od Nedovića ponovi baš takve partije kada bude "stani-pani".

"Kada na teren izađe Teodosić, tako se prospe magija, krenu da igraju lepršavije. A ljudi, ako on sa 37 godina treba da igra tako i toliko, onda je to sramota, onda neko u klubu treba da se zapita gdje je problem!", poručio je Vladimir Micov govoreći o najboljem igraču Crvene zvezde ove sezone, direktno tražeći i od ostalih igrača u timu da se pojave - dok ne bude prekasno za Zvezdu u pohodu na drugi trofej u 2024.

"Taj neko" ko mora da se pojavi je Nemanja Nedović. Predugo se "hladio" u sjenci starijeg brata Miloša Teodosića koji je uvijek tu da se zauzme za njega, čak i kad dođe do sukoba na terenu, a sada je vrijeme da vrati uslugu.