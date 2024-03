"Igra u Partizanu, ali on je NBA igrač!" Pohvale na račun košarkaša crno-bijelih od superstara Denvera!

Džamal Marej nije krio da mu u Denveru nedostaje sadašnji košarkaš Partizana Pi Džej Doužer.

Izvor: MN Press/Youtube/ Eurohoops TV/Screenshot

Džamal Marej je otkrio da planira da nastupi za Kanadu na Olimpijskim igrama, ali je takođe govorio i o Partizanu! Dotakao se plejmejker Denver Nagetsa svog doskorašnjeg saigrača u Koloradu Pi Džeja Doužera i istakao da je američki krilni košarkaš definitivno kalibar za povratak u NBA.

Kao što je Dante Egzum preko Partizana uspio da se vrati u NBA ligu tako je Marej uvjeren da je i Doužer spreman da se vrati u najjaču ligu sveta, ali je prije svega neophodno da bude zdrav i spreman.

"Ne pratim Evroligu, ali to je moj čovjek. Nekoliko puta sam se čuo sa njim, on igra svoju igru tamo. Znam kakav je život u Evropi, malo je drugačije, ali on uživa. Volio bih da je ovdje, zabavljali smo se dok je bio tu. On posjeduje kvalitet, može da se prilagodi bilo kome ko je na terenu sa njim. Definitivno je NBA igrač. Kada bude zdrav ne sumnjam u to", rekao je Marej.

Pi Džej Doužer ima 27 godina i od početka sezone je u Partizanu. Nakon što je bio dvije godine na Univerzitetu Južna Karolina izašao je na draft, ali nije izabran. Nakon epizoda u Oklahomi i Bostonu tri godine je proveo u Denveru sa Nikolom Jokićem i Džamalom Marejem, a u sezoni 2020/21 nastupio je na 50 mečeva. Nakon još dva pokušaja u Sakramentu riješio je da se okuša u Evropi.

