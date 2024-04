Bogdan ušao u klinč sa trenerom! (VIDEO)

Bogdan Bogdanović imao je sukob sa trenerom Kvinom Snajderom.

Izvor: X/@_MarcusD3_/Printscreen

Bogdan Bogdanović vodio je Atlantu do pobjede, bio najefikasniji u pobjedi protiv Čikaga, ali je jedan detalj obilježio taj meč. U glavnoj ulozi bio je Srbin. Ne zbog koša, asistencije ili nekog potez na terenu, već zbog sukoba sa trenerom Kvinom Snajderom. Njih dvoje ušli su u klinč tokom jednog tajm-auta.

Prvo je srpski reprezentativac bacio flašicu sa vodom, pa je onda situacija eskalirala. Nije poznato šta je tačno bio razlog sukoba, ali je u narednom momentu Bogdan ustao, unio se u lice šefu stručnog štaba i vikao. Saigrači su prišli i uspjeli su da ih razdvoje i spriječe još veći haos.

Po završetku meča i jedan i drugi su sve to opisali kao "žar borbe" i da se ništa bitno nije dogodilo. "Bogi je bio sjajan, on i ja smo u sjajnim odnosima", jasan je bio Snajder poslije utakmice.

Isto pitanje o tom detalju dobio je i srpski as. "Kvin je moj čovjek sigurno. Gurao me je cijele godine, imamo male svađe, ali to je sasvim normalno i dešava se. Tužno je što se dogodilo na meču i u TV prenosu, pa se o tome priča, ali je to dio igre. Normalno je, to je naš svijet. Ponavljam, normalno je", zaključio je Bogdanović.