Udala se za Dobojliju i došla u Beograd! Amerikanka digla buru: Nisu mi se svidjeli ljudi!

Zanimljiv ugao gledanja ima Tomiša Kuzmić kojoj se u početku nije sviđao Beograd i ljudi u njemu.

Supruga srpskog reprezentativca Ognjena Kuzmića je Amerikanka iz Kalifornije koja često na društvenim mrežama dijeli utiske o životu u Beogradu. Tomiša Romo bez dlake na jeziku priznaje da je Srbija potpuno drugačija od SAD, gdje je upoznala Ognjena, međutim zbog njega je odlučila da se preseli u Beograd i polako se navikla na drugačiju društvenu dinamiku.

"Kako izgleda moj život u Beogradu? U početku mi je bilo kulturološki šok", ispričala je Tomiša u snimku koji je podijelila na Tiktoku i koji je izazvao veliku pažnju u Srbiji: "Bila sam u fazonu: Ne sviđaju mi se ovi ljudi, nisu ljubazni i fini... Pomislila sam: Poštujem vas sve. Balkanci, poštujem vas sve. Svi imate svoje priče i postoji razlog što ste takvi kakvi jeste. U srcu se molim da se ponos ovog grada spusti, jer osjećam da, ako pustite Srbe, Bosance, eks-Jugoslovene da grade nešto i budu uspješni, nemam nikakvu sumnju da bi bili top. I s tom energijom, život u Beogradu ima pluseva", dodala je.

S druge strane, polako je počela da uživa u Beogradu i prihvatila je srpsku kulturu. Sada postoji mnogo stvari koje joj se dopadaju:

"Ovo je sjajno mjesto za život za porodicu i djecu, imam dvoje djece. Sportske aktivnosti svake vrste, ovdje ih možete naći za vjerovatno 75 odsto jeftinije nego što bih plaćala u SAD. Onda za mene, kao umjetnicu, kada je riječ o muzičkoj produkciji, pisanju pjesama i tim stvarima, to je takođe izuzetno dobro mjesto za pravljenje muzike, mislim na troškove i kvalitet. Ima talentovanih ljudi u Beogradu. Muzička porodica. Za mog muža je očigledno super, pošto on može da predstavlja Srbiju kao košarkaš, a to je kao šlag na torti pošto mu daje priliku da radi ono što voli i prema čemu je strastven... Zato smo odlučili da ostanemo na ovoj strani svijeta", poručuje Tomiša.

Redovno kači fotografije Beograda, ali priznaje da joj ne ide srpski jezik jer ga "nema ni na Duolingu" (aplikaciji za učenje jezika), dodavši da je jedino moguće naučiti sam. Njen snimak je izazvao veliku pažnju, a uglavnom joj se ljudi zahvaljuju na lijepim riječima o Srbiji koju tek treba da upozna.

Podsjetimo, njen suprug Ognjen Kuzmić, koji je rođeni u Doboju, trenutno je košarkaš FMP Železnika, a igrao je još i za Crvenu zvezdu, Real Madrid, kao i za Golden Stejt u SAD.

