Možemo da uradimo samo jedno! Željko Obradović o Evroligi i Partizanovim kalkulacijama

Trener Partizana o nedjelji odluke u Evroligi.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana Željko Obradović rekao je poslije ubjedljive pobjede protiv Zadra u ABA ligi da će njegov tim u pripremi za posljednje kolo Evrolige uraditi jedino što može - da se maksimalno spremi.

Poznato je da Partizan više ne zavisi od svog rezultata i da će mu za prolaz uz trijumf protiv Valensije biti potrebna i pobjeda Crvene zvezde protiv Efesa u Istanbulu. "Nema šta da komentarišem. Spremićemo se za meč protiv Valensije da prije svega poštujemo naše navijače, koji će sigurno doći, da poštujemo sami sebe, protivnika i igraćemo sa najvećim ambicijama tu utakmicu. To je jedino što možemo da uradimo", rekao je Željko Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Komentarišući ubjedljiv trijumf protiv Zadrana (113:74), "Žoc" je najavio da će njegov tim u nastavku sezone uraditi sve da se spremi za ono što ga čeka u plej-ofu. "Odigrali smo ozbiljno, ekipa je djelovala svježe i razigrano, pred nama je plej-of, znamo da nas čeka Igokea, imamo iskustvo izgubljene utakmice od njih u prvom dijelu. Period pred nama trebalo bi da iskoristimo za sve što nas čeka u plej-ofu ABA lige."

Ponovo je bio upitan za ulazak Dubaija u ABA ligu sljedeće sezone. "Nemam nikakav komentar. Pitali su me to već poslije neke utakmice, niti se time bavim, niti me to pretjerano zanima. To su odluke koje donose klubovi na sastancima. Kako oni odluče, tako će biti. Mene niko nije pitao ni za kakvo mišljenje i ne treba da me pita. Šta bude - biće", zaključio je Obradović.

(MONDO - M. Š.)