Da li Panter ostaje u Partizanu? Kapiten čuo pitanje, pa pokušao da izbjegne odgovor

Kevin Panter pričao je i o ostanku u Partizanu naredne sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobjedom završio evroligašku sezonu i za razliku od prošle, ove sezone neće se naći u doigravanju. Previše poraza i propuštenih šansi koštalo je crno-bijele borbe u doigravanju elitnog takmičenja. Poslije meča sa Valensijom, jedan od najraspoloženijih bio je Kevin Panter.

Razgovarao je sa novinarima ispred svlačionice, stigao da objasni da njegove objave nisu imale nikakve veze sa Crvenom zvezdom i sve to kroz osmijeh. Prije toga je dao kratku analizu sezone. "Da budem iskren, ne znam šta da kažem, očekivanja su bila velika. Nismo prošli u plej-of. To je sve što mogu sada da kažem. Analiziraću malo dublje šta se sve dogodilo. Sada je rana svježa da se tako izrazim."

Navijači su skandirali ekipi da žele titulu u ABA ligi, to je i njima jasno. "Mi želimo titulu, za to igramo. To hoćemo, da odbranimo titulu u ABA ligi."

Pošto se sezona bliži kraju, pojavljuju se razne spekulacije, kada je to čuo kapiten Partizana počeo je da se smije. "O meni? Da li ostajem? Sljedeće pitanje."

Uslijedilo je lakše pitanje i to da li želi da ostane. "Potpisao sam dvogodišnji ugovor, tako da. Znate...", zaključio je Panter.

Pogledajte 02:16 Panter izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO - N. S.)