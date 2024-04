Zvezda mora da se iskupi za debakl u Evroligi! Počinje ABA plej-of, crveno-bijeli žele titulu!

Najava plej-ofa u kojem će se Zvezda boriti za titulu.

Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi ubjedljivim porazom od Efesa, pa su navijačima dužni iskupljenje. Prilika za to biće u plej-ofu ABA lige, gdje crveno-bijeli u četvrtfinalu igrati protiv Studentskog centra. Vjerovatno najveći rival za titulu biće im Partizan, pa navijači očekuju i revanš za prošlu sezonu i poraz od crno-bijelih.

Pred mečeve u četvrtfinlu ABA lige za medije su govorili trener Janis Sferopulos i kapiten Branko Lazić. Obojica su istakli da tim mora da se podigne nakon katastrofalnog rezultata ostvarenog u Istanbulu,

"Došli smo do plej-ofa, prvobitni cilj je ostvaren, to prvo mjesto. Sljedeći mini cilj je polufinale i idemo od faze do faze. Pozivam navijače da dođu u što većem broju da nas podrže tokom čitave serije, a mi ćemo dati sve od sebe da ih obradujemo i da se iskupimo za prethodnu utakmicu koja nije bila na nivou Zvezde. Želimo u ovoj seriji da pokažemo da je to samo bio jedan loš dan. Bio je to težak poraz, takav neočekivan, sigurno da ćemo od ponedjeljka već pokazati reakciju. Nadam se da ćemo vratiti trofej", rekao je Branko Lazić i dodao:

"Znamo svi koliko prvo mjesto znači, šta se dešavalo tokom prethodnih sezona, zato smo se borili za to mjesto. Daćemo sve od sebe da to iskoristimo. Što se tiče priznanja za najbolljeg defanzivca lige, hvala čitavoj ekipi na tome. Jer, košarka je timski sport i za ovaj trofej je zaslužan cijeli tim."

Dotakao se i poteza Džoela Bolomboja koji je stao u njegovu zaštitu, pa dobio isključenje. "Što se tiče zahvalnosti Bolomboja, svakako sam se zahvalio na potezu koji je učinio. Mislim da je normalno i svako bi od igrača reagovao isto", istakao je kapiten Crvene zvezde.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos govorio je o predstojećim obavezama.

"ABA liga nam je glavni cilj, borili smo se toliko da budemo prvi na tabeli i imamo domaći teren. Igramo protiv SC Derbija, to je tim protiv kog smo igrali prije dvije nedjelje, imaju dobar sastav i moramo biti fokusirani. Imamo ekstra motiv da poslije vrlo teškog poraza u Evroligi reagujemo i da upišemo pobjedu", rekao je Sferopulos i dodao da je gledao finalnu seriju prošle sezone:

"Znam šta se desilo prošle godine i znam koliko je bitan domaći teren, ali ne mora biti ništa ako ga ne odbranite. Moramo biti spremni i da se borimo jako u svakom meču. Plej-of je drugačiji od regularnog dijela sezone. Moramo reagovati nakon meča protiv Efesa, to je bila loša utakmica, jedna od najgorih u istoriji. Mi smo iznervirani i moramo se vratiti dobrim performansima i mečevima, i da damo sve od sebe."

