Sferopulos o Zvezdinom mučenju: Znamo svi da nismo igrali dobro!

Crvena zvezda je tijesno pobijedila Studentski centar, a trener se obratio javnosti poslije meča.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos obratio se javnosti poslije dramatične pobjede protiv Studentskog centra, u kojem je njegov tim gubio 18 poena razlike, ali je u završnici uspio da nadoknadi taj minus.

"Poveli smo 1:0 i danas je to najvažnije. Nismo imali dobru utakmicu, ali uz rezultat mnogo je važan karakter koji su igrači pokazali, kao i srce koje su imali do kraja, da preokrenu rezultat nakon što su gubili 18 razlike uz loš nastup i da pobijede. Zato hoću da igračima čestitam na trudu. Znamo svi da nismo igrali dobro. Studentski centar je tim koji 'napuni' reket, ne dozvoljavaju poene iz unutrašnje igre, daju vam mnogo šuteva. Vidjeli ste da smo postali nervozni tokom utakmice, izgubili smo 11 puta loptu u prvom dijelu meča zbog naše nervoze. I to što se desilo u posljednjih 15 minuta utakmice pokazalo je da naši igrači odbijaju da izgube i da se bore do kraja. Nastavljamo dalje, imamo 1:0 i čeka nas teška utakmica u Podgorici. Spremaćemo se da igramo drugu utakmicu", rekao je Sferopulos.

Upaljen je posljednji alarm Crvene zvezde i opet su ponovljene greške. Šta je potrebno da se uradi da Zvezda ne dođe opet u ovu situaciju?

"Alarm je, u pravu ste. Nije bilo lako psihološki se vratiti poslije poraza od Efesa, a pritisak u plej-ofu ide na domaći tim. Imamo kvalitet i očigledno je da moramo da igramo bolje. Rekao sam da nismo igrali dobro, ali najvažnija je pobjeda. Moramo da budemo bolji, da bismo igrali kao prije."

Zašto je Zvezda bila nervozna?

"Ovo je tim koji igra na ovaj način, napune reket, rizikuju sa vašim šutem, ako šutirate dobro, ubijete ih 30 poena razlike, ako ne - imate problem. Kada smo pogodili neke šuteve, Davidovac, Teodosić, Nedović, vidjeli ste kako smo se brzo vratili. Zašto smo bili nervozni? Ako promašite jedan, dva, tri, onda nije lako vratiti se poslije toga", rekao je Sferopulos.

Revanš će biti odigran sljedećeg ponedjeljka.

