Navijači Crvene zvezde skandirali "UPRAVA NAPOLJE"!

Navijači Crvene zvezde izgubili živce na utakmici protiv Podgoričana.

Izvor: STR/© MN press, all rights reserved

Navijači Crvene zvezde skandirali su "Uprava napolje" dok je njihov tim kroz ogromne probleme stigao do pobjede protiv Studentskog centra u ABA plej-ofu. Mučili su se crveno-bijeli u prvom meču nakon istanbulske blamaže i zahvaljujući Nemanji Nedoviću spriječili senzaciju i prvi poraz od "studenata" u istoriji.

Dok je mučenje trajalo, navijači su prvi put izgubili živce za to šta gledaju i počeli da skandiraju protiv uprave.

Zvezda je završila svoju najneuspješniju evroligašku sezonu na 16. poziciji (od 18) tabele, a sada kada je na redu ABA plej-of, situacija na terenu nije bila mnogo drugačije sve do završnice meča. Miloš Teodosić otišao je poslije meča do grupe navijača koja je tjerala upravu i rukama gestikulirao da prestane to skandiranje, poslije čega su usledili aplauzi.

Pogledajte fotografije iz Beogradske arene:

