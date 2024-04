Đurović opleo po Zvezdi i Partizanu! "Ne vjerujem Panteru, a Teodosić to više ne može!"

Vlade Đurović analizirao je rezultate Partizana i Crvene zvezde u Evroligi ove sezone.

Partizan i Crvena zvezda nisu uspjeli da se plasiraju u plej-of (niti plej-in) Evrolige, čime su razočarali sve košarkaške navijače u Srbiji. Razočaran je i poznati trener Vlade Đurović koji je u emisiji na TV Arena Sport još od jesenas upozoravao da je takav scenario moguć: "U društvu u kom se krećem, mnogo razočaravajućih komentara sam čuo, i za Zvezdu, i za Partizan, više za Zvezdu", rekao je Đurović.

"Zvezda je dobila 11, a izgubila 23 utakmice. Imala je fantastičnu posjetu i podršku navijača. Uz takav huk sa tribina da toliko utakmica izgubiš kod kuće, stvarno je razočaravajuće. Ovaj posljednji rezultat je baš razočaravajući (Efes - Crvena zvezda 100:55). Nije to meč Real Madrid - Alba, da igra prvi protiv posljednjeg. Evo, Alba je igrala protiv Panatinaikosa, izgubila sa devet razlike. Nedopustivo je da izgubiš 45 razlike od ekipe koja se jedva plasirala na deseto mjesto, baš razočaravajuće", dodao je srpski trener.

Sve do posljednjeg kola šansu za plasman u plej-in imao je Partizan, ali ni crno-bijeli neće igrati u doigravanju.

"Slična je situacija sa navijačima Partizana. Najbolje navijače imaju, korektno suđenje i toliko poraza... Došao mi je prijatelj sa Kipra, veliki navijač Partizana. Došao je zbog Partizana da gleda meč sa Valensijom. To je ljubav nevjerovatna! Moramo da budemo razočarani, jer se nikad ovoliko nije pisalo o košarci. Baš je ovo jedan udarac za košarku! Velike pare su potrošene, a nije bilo rezultata", naglasio je Đurović.

Da li postoji neko rješenje za Partizan i Crvenu zvezdu kako bi sljedeće sezone napravili korak dalje u Evroligi? Prvo su i dalje u strahu da neće oba tima dobiti pozivnice za Evroligu, a tek nakon toga će se više znati.

''Pitaju me svi ljudi, koji je razlog. Jedan od razoga je što ni jedna, ni druga ekipa nema igrača odluke. U Monaku se zna da je to Džejms, u Baskoniji se zna da je to Hauard. Partizan nema. U Partizanu misle da je to Panter. Pa, nije Panter! Ja njemu ne vjerujem! Kad bih bio trener Partizana, ja ne bih rekao 'dajte loptu Panteru, pa neka on riješi'. On će da rješava, ali koliko puta će da pogodi?", poručio je Đurović i dodao:

"Zvezda ima Teodosića, ali u posljednjim sekundama meča njemu je duša u nosu. Da bi on rešavao, on ne bi trebalo da igra 35 minuta, već samo posljednjih pet. A ko drugi da rješava? Jago, Hanga, Gedraitis... Ili Tobi, kao ima strašan šut za tri poena, pa da on izađe i šutira? Kad gubiš utakmice u finišu, znači da nemaš igrača odluke. To je ono na prvu loptu što može da se kaže. Ispalo je da su naša očekivanja bila nerealna, jer smo napravili zvijezde od nekih igrača. I u Zvezdi i u Partizanu ima igrača koji nisu nivo Evrolige, ali neću sad o imenima'', konstatovao je Đurović.