Vlade Đurović: Partizan može da dobije, ali i da izgubi od svakoga!

Vlade Đurović pričao je o Partizanu, a posebno je spomenuo Zeka Ledeja i Pi Džeja Doužera.

Partizan u Evroligi ima skor 11-10 i u znatno boljem položaju je u odnosu na Crvenu zvezdu kada je borba za plej-of u pitanju. Pobijedio je Makabi u prošlom kolu i sada ga čeka gostovanje Panatinaikosu, evropskom drim-timu. I sve to bez Kevina Pantera koji je zbog bolesti ostao u Beogradu.

Koliko mogu u Atini i kako je igrati protiv njih, o tome je pričao poznati srpski trener Vlade Đurović.

"Partizan je ekipa sa trenerom i može da dobije svakoga, ali isto tako mogu da izgube od svakoga. Panterov izostanak je hendikep. U momentu kada su timu neophodne pobjede, igraju protiv tima koji je u dobroj formi, ima namazanog trenera Ergina Atamana, sastav koji je skuplji od Partizanovog, navijače, baš težak zadatak. Partizan nema imperativ pobjede, mora da dobija sve mečeve kod kuće. Pažljivo ću gledati, nisam optimista, volio bih da nisam u pravu", rekao je Đurović prilikom gostovanja na "Areni sport".

Na konstataciju voditelja da bi to značilo da Džejms Naneli mora da pruži sličnu partiju kao protiv Makabija, Vlade je spomenuo i još dvojicu igrača - Zeka Ledeja i Pi Džeja Doužera.

"Zavisi od Nanelija, nisam gledao mnogo ni u Fenerbahčeu da je imao dvije takve utakmice u nizu. Ledej, da dođe k sebi malo, ne igra kako treba. Kaboklo je solidan, Jaramaz daje to što može. Uvijek je to kao novčić, da li će biti pismo ili glava sa Doužerom, mora da postigne 20 poena, ima to u rukama. Neka da u Atini, to će da pomogne Partizanu", zaključio je Đurović.

Meč srpskog i grčkog tima igra se u rasprodatoj "OAKA" dvorani u 20.15 časova. Pred taj meč Željko Obradović imao je samo niz pohvala na račun tima i Matijasa Lesora koji je jedan od glavnih igrača "zelenih" ove sezone.

"Lesor živi od spoljnih igrača Panatinaikosa, ako to nekome nije najjasnije. On je igrač koji postavlja najbolje blokove u Evroligi, otvara se poslije blokova, a ima vrhunske igrače koji mu pomažu da daje lak koš i to je nešto što je radio i kod nas", kazao je Obradović.

