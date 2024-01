Obradović govorio o Lesoru pred Panatinaikos: On postavlja najbolje blokade u Evroligi!

Željko Obradović obratio se javnosti pred meč Panatinaikos - Partizan.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

KK Partizan u srijedu putuje na gostovanje Panatinaikosu i moraće da spremi posebnu odbranu od centra Matijasa Lesora, svog asa iz prošlih sezona. Željko Obradović, pod čijim je vođstvom Francuz postao jedan od najboljih igrača Evrolige, naravno da zna šta je ključ u odbrani od "petice" Atinjana.

"Matijas Lesor živi od spoljnih igrača Panatinaikosa, ako to nekome nije najjasnije. On je igrač koji postavlja najbolje blokade u Evroligi, otvara se poslije blokada, a ima vrhunske igrače koji mu pomažu da daje lak koš i to je nešto što je radio i kod nas", kazao je Obradović.

"Žoc" će sigurno opet dobiti poseban doček u Dvorani OAKA, u kojoj je predvodio Panatinaikos do pet titula prvaka Evrope.

"Godinama je tako i dole se zna moj odnos sa Panatinaikosom, zna se kako me dočekuju navijači i ne vjerujem da će to da bude nešto drugačije. I dan-danas kada dođem dole na trening na dan utakmice, navijači dođu", kazao je Obradović.

Upitan je za tim koji sada vodi Ergin Ataman i koji dočekuje crno-bijele sa skorom 13-8, dok je Partizan na učinku 11-10.

"Panatinaikos je tim koji je u izvanrednoj formi, igraju dobro, znamo da će biti fenomenalna atmosfera, poslije dugo vremena PAO se nalazi u vrhu u Evroligi, napravili su tim koji zaslužuje respekt, ali vjerujemo da i mi imamo svoje šanse i da možemo da odigramo dobru utakmicu".

Uz razgovor o utakmici, Željko Obradović govorio je i o Dejanu Milojeviću, srpskom treneru i košarkaškom asu koji je doživio infarkt u Americi.

