Potvrđeno za MONDO: Partizan u problemu - Panter ne igra protiv Panatinaikosa!

Kevin Panter propustiće meč protiv Panatinaikosa.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Kevin Panter ne igra protiv Panatinaikosa! Težak udarac za Partizan pred meč protiv evropskog drim tima. U Atini će morati bez kapitena i jednog od lidera ekipe. Razlog za to je povišena temperatura, potvrđeno je za MONDO. Donijeta je odluka da ne putuje sa timom u grčku prestonicu.

U srijedu je Željko Obradović prilikom razgovora sa novinarima istakao da je srećan što konačno ima cijeli tim na treningu i što je imao mogućnost da trenira sa tri petorke, bio je tu i Aleksa Avramović koji bi već naredne nedjelje mogao na teren, ali ni on nije otputovao u Atinu. Ovo bi trebalo da znači i da će teret pasti na Džejmsa Nanelija i Pi Džeja Doužera.

Biće to ujedno i novi susret sa Matijasom Lesorom, miljenikom Partizanove publike koji je jedan od nosilaca igre "zelenih" ove sezone.

"Lesor živi od spoljnih igrača Panatinaikosa, ako to nekome nije najjasnije. On je igrač koji postavlja najbolje blokove u Evroligi, otvara se poslije blokova, a ima vrhunske igrače koji mu pomažu da daje lak koš i to je nešto što je radio i kod nas", kazao je Obradović.

Meč se igra u petak od 20.15 časova, a grčki klub je potvrdio da je dvorana za taj meč rasprodata.

Što se Pantera tiče, on ove sezone prosječno bilježi 14,2 poena, uz 2,5 skokova i 2,2 asistencije po meču. Podsjetimo, on je bio iks faktor u prvom meču ova dva kluba u Beogradu. Tada je preuzeo odgovornost u posljednjih pet minuta meča, pomogao ekipi da nadoknaci dvocifren minus i da poslije toga slavi u produžetku. Bio je to početak pobjednčke serije Partizana. Sada će morati bez njega.