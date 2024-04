"Ta utakmica je sramota za Zvezdu!" Nebojša Čović: Da je Alimpijević bio slobodan, doveli bismo ga!

Predsednik Crvene zvezde govorio o brojnim temama

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović gostovao je na TV Arena sport i u emisiji "U obruču" govorio o sezoni crveno-bijelih, počev od dramatične pobjede protiv Studentskog centra.

"Nisam očekivao da će biti ovakva utakmica, mislio sam da su prvenstveno igrači izvukli određene pouke iz utakmice u Istanbulu. Bez obzira na sve, ta utakmica je sramota za Zvezdu i naravno, s obzirom na to da ni trener, ni uprava ne igraju, igrači moraju da odigraju svoj dio posla i očekivao sam da će poslije razgovora koje su imali mnogo ozbiljnije ući u utakmicu protiv Studentskog centra. To se vidjelo u prvih pet minuta, gdje smo dali jedan poen - iz slobodnog bacanja. Opet nas je 'pomazio Bog' da ovako pobijedimo. Zalaganje u 4/4 bilo je na visokom nivou. Kao predsjednik kluba moram da razumijem sve - i kad je dobro i kad je loše. Pobijedili smo i sada imamo dvostruko veće iskustvo koje bi trebalo da bude primijenjeno u pripremi za sjledeću utakmicu protiv Studentskog centra, kojem čestitam na sjajnoj utakmici".

Čović je rekao da u njegovom mandatu Zvezda nikad neće kalkulisati.

"Jesu možda bili u šoku zbog utakmice u Istanbulu, za koju je bila specifična priprema, dio javnosti predstavljao je to kao da Zvezda zbog nacionalnog interesa mora po svaku cijenu da pobedi, a drugi, navijački dio je razmišljao da Zvezda ne mora da pobijedi i da može da izgubi. Zvezda dok sam ja predsjednik neće kalkulisati."

Predsjednik Zvezde osvrnuo se ka početku sezone i formiranju tima.

"Kuburimo cijele sezone sa tim što je loš urađen skauting, promašen je prvi plejmejker, ko je mogao da zna da Šabaz neće biti taj? U Zvezdi se skautingom bavio Duško Ivanović, a neću da se pravdam, ovo nije alibi. Uvidio je Duško te greške vrlo brzo, kad je počela sezona, samo mislim da je neke stvari i tada pogrešno procjenjivao, mislio je da smo pogriješili kod Bolomboja, nije ga skinuo na utakmici sa ASVEL-om, a njegova netrpeljivost sa Šabazom stvorila se kada je on opravdano kasnio pet dana, imao je porodični problem, a to se kod Duška malo teže prima."

Govorio je Čović o rezultatima u ABA ligi i Evroligi.

"U ABA ligi sam zadovoljan, u Evroligi nisam, najavljivao sam plej-of, mislio sam da samo sklopili najbolji mogući tim, ali sam se prevario. Svako ima pravo da pogriješi. Ne mislim da je ovo loš tim po imenima, ali da li mogu sva imena da se uklope... Janis se muči i sklapa sve to. Tačno je da nam Teo jako nedostaje, a činjenica je da nijednu utakmicu nismo pobijedili bez njega. U posljednje vrijeme ima napada na njegovu porodicu, a kome je lako da igra u takvoj situaciji?"

Da li Zvezdi nedostaje kontunuitet stručnog rada?

"Imali smo kontinuitet sa Radonjićem, koji je poslije našeg razgovora otišao na još jedan sastanak i otišao u PAO, a vrijeme je pokazalo ko je pogriješio. Trofeji su mjerilo, a mi smo od 2011. osvojili 23 trofeja. Očekivao sam kontinuitet sa Sašom Obradovićem i bio sam presrećan kada smo potpisali ugovor na tri godine, ali niti on, niti mi svi zajedno nismo imali sreće, pojavila se korona i sve te utakmice bile su bez publike. Vidjećemo da li će se u narednom periodu ostvariti kontinuitet, a naš zadatak je da osvajamo trofeje i to smo učinili. Neki kažu - nisu važni trofeji, ni Evropa, a kažem im da ako ne osvojite trofej u ABA ligi, neće biti ni Evrope".

Da li je bio skeptičan po pitanju dovođenja trenera stranca?

"U tom trenutku nismo imali drugi izbor, da vam kažem. Da je Dule Alimpijević bio slobodan, doveli bismo ga. A, kada njega pominjem, svjedoci smo nepravde kako je on prošao u Zvezdi zahvaljujući nerazumnim i nerezonskim potezima tadašnjeg igrača Lesora, koji je nažalost sad mrzitelj Zvezde. Sjećate se zicera u Podgorici, to je promijenilo karijeru tada vrlo perspektivnom mladom treneru, koji je morao da ode, jer je bilo tu raznih zvižduka, napada, prozivanja... I napravio je karijeru, izvanrednu i mislim da spada u grupu nekolicine mladih, perspektivnih trenera na koje naša košarka treba da računa. Nismo imali izbor, Janis radi svoj posao vrlo korektno. Imam određene zadrške kad su strani treneri u pitanju, to je tačno, sezona se bliži kraju, on vodi u utakmicama sa našim najvećim rivalom 3:2, ne zaboravite da imamo jedan trofej, neki drugi nemaju nijedan."

Dovođenje igrača?

"Poslije razgovora sa menadžerom Dejvisa, izabran je Tobi. Bili su razgovori sa predstavnicima Hauarda oko obeštećenja i nije izabran Hauard, Moneke je bio u kontaktu sa našim ljudima, sportskim sektorom... Dovođenje Gilespija i Smarta posmatra se nelogično, ali Gilespi odradio vrlo dobar posao protiv Partizana, vidjećemo dalje, Smart je prvi put u Evropi. Ne kažem da je pogođeno. Tompkins je došao i izabran je takav sa povredom, oporavak je trajao mjesec i po, trajao je dva, a u tom periodu njegov ugovor je 10.000 evra za mesec dana. Nismo imali drugi izbor sa Tompkinsom i trener ga je birao. Bili su i neki drugi igrači u ponudi, pominje se Mozes Rajt iz Olimpijakosa, ali nije bio izbor trenera, pa nije došao", rekao je Čović za TV Arena sport.

