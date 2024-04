Marko pokazao kako "kida" sa Meginim klincima: Izmakla mu nagrada za najboljeg trenera, ali Cedevita Olimpija nije

Mladi Megin tim ponovo odigrao sjajno pod vođstvom svog trenera, Marka Baraća.

Izvor: MN PRESS

Mega je dominantno pobijedila Cedevita Olimpiju u četvrtfinalu ABA lige, posvetila tu pobjedu Dejanu Milojeviću, a poslije meča je trener Beograđana Marko Barać održao kratku konferenciju za novinare.

"Čestitam igračima na pobjedi i čestitam im i na tome što su igrali na način koji to činimo cijele sezone. Uspjeli su da se snađu u plej-of situaciji i da pobijede prvu utakmicu, ali to je samo početak. Želim da se zahvalim publici koja je bila izvanredna. Ako su uživali, zaista mi je drago, jer to je ono što želimo da priuštimo svima koji dođu u Halu sportova Ranko Žeravica".

Srpski stručnjak koji je bio u najužem izboru za priznanje najboljeg trenera u ABA ligi još jednom je ostavio svoj pečat na veliki rezultat. Njegova mlada ekipa napredovala je kroz čitavu sezonu i iako je na pola takmičarske godine ostala bez lidera, Nikole Topića, u ključnoj fazi deklasirala protivnika zvučnog imena i sada je nadomak plasmana u polufinale plej-ofa. Tamo će igrati protiv pobjednika serije Zvezda - Studentski centar.

Marko Barać rođen je u Beogradu 1989. godine, vodio je Torlak, Mladost Zemun i Igokeu kao vršilac dužnosti, a na klupi Mege je od 2022. i radi sjajan posao.