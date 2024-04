Trener Igokee m:tel nakon poraza od Mege: Imali su skoro 20 skokova više, a ludi šutevi su nas držali u meču

Košarkaši Igokee m:tel porazom su okončali regularni dio sezone u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Mega je protiv "igosa" zabilježila sedmu uzastopnu pobjedu u regionalnom takmičenju i potvrdila četvrto mjesto na tabeli - 78:92 (17:23, 28:24, 15:20, 18:25)

Bio je to ujedno i četvrti vezani trijumf izabranika Marka Baraća nad šampionom Bosne i Hercegovine, koji im je osigurao prednost domaćeg terena u plej-ofu protiv Cedevite Olimpije.

Vladimir Jovanović, trener Igokee m:tel, najprije im je čestitao gostima na odličnoj utakmici i zasluženoj pobjedi u Laktašima.

"Čestitam ekipi Mege na zasluženoj pobedi na osvajanju četvrtog mesta i prednosti domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa. Zaista su odigrali sa velikom energijom, iskoristili su sve naše mane i greške koje smo pravili i na kraju pobijedili. Dominirali su u skoku imali su skoro dvadeset skokova više i nekom fizičkom košarkom to materijalizovali. Praktično mi smo se nekim ludim šutevima držali u utakmici, poslije toga nismo mogli, nismo više imali ni energije. Ova rotacija je skraćena više nego naš maksimum. To je to nemam više ništa da dodam", rekao je Jovanović.

Aleksandrovčani su regularni dio sezone okončali na sedmoj poziciji i u plej-ofu će odmjeriti snage sa beogradskim Partizanom.