Lesor i Jabusele slavili zajedno: Navijaju za isti tim, objave na društvenim mrežama ih razotkrile

Matijas Lesor proslavio je pobjedu Marseja sa Geršonom Jabuseleom.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Matijas Lesor i Geršon Jabusele proslavili su uspjeh Marseja u Ligi Evrope na društvenim mrežama. Dvojica francuskih košarkaša pratili su duel na "Velodromu" i onda su krenuli u prepisku. Javili su se poslije pobjede protiv Benfike poslije penal serije. U polufinalu igraće protiv Atalante.

Pitanje pobjednika riješeno je u penal seriji. Tamo su svi u domaćem timu bili sigurni sa "kreča", dok su u gostujućem sastavu promašili Anhel di Marija i Antonio Silva. Jabusele je na svom Tviter profilu napisao "Napred Marsej", na šta je Lesor odgovorio sa "Pau Lopez". U pitanju je španski golman koji je bio na golu Marseja, a na to je Geršon odgovorio sa "Zaplakaću zbog njega".

Za razliku od Lesora koji je ljubimac navijača Partizana, Jabusele je jedan od najomrženijih. Razlog za to je tuča koja se dogodila u Madridu u četvrtfinalu Evrolige prošle sezone. Tada je Jabusele divljački bacio na parket Dantea Egzuma i samo pukom srećom izbjegnute su teže posledice.

Ppppaaaaauuuuuu lopppeeeeezzzz ⚪️ ⚪️ — Mathias Lessort (@ThiasLsf)April 18, 2024

Tako je bilo i krajem marta kada je Real Madrid došao u Beograd, pa su mu sa tribina skandirali "Jabusele, svinjo debela". To je nasmijalo njegovog saigrača Marija Hezonju.

"Nije me pitao za prevod, ali ću mu reći, pjevaću mu i ja sad to. Šalim se malo naravno. Momak je fantastičan. Šteta što su se te prozivke dogodile. Dovoljno je pametan i iskusan, odlično je odigrao, isključio se od tih skandiranja. Ko sam ja da govorim, to je nepotrebno. Idemo dalje, mislim da ga to uopšte ne dotiče", poručio je Hezonja.