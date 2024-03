Pjevaću mu što i Grobari! Hezonja je čuo skandiranje Jabuseleu sa tribina, pa sve nasmijao!

Mario Hezonja je u šali obećao da će Geršonu Jabuseleu pjevati uvredljivu pjesmu koju je čuo sa tribina u Areni na meču sa Partizanom.

Real je u krcatoj Areni odnio pobjedu protiv Partizana (88:76). U završnici treće i početkom četvrte dionice prelomio je meč, jedan od junaka pobjede bio je Mario Hezonja. Hrvatski reprezentativac završio je meč sa 25 poena, šest skokova, četiri asistencije i nestvarnim šutom za tri poena (5/6).

Poslije meča je stao pred novinare i pričao o raznim detaljima. Jedan je od rijetkih igrača Madriđana koji nije dobio zvižduke prije meča, pozdravljen je aplauzima. "Ja sam sa ovih prostora, meni to ne stvara presiju, drago mi je da vidim navijače u Evroligi koji su uz tim i igrače, sa njima Partizan može daleko".

Za razliku od njega navijači crno-bijelih nisu oprostili Geršonu Jabuseleu potez od prošle godine kada je usred tuče igrača na terenu divljački bacio na zemlju Dantea Egzuma. Zbog toga su mu pjevali "Jabusele, svinjo debela", pa je jedno od pitanja za Hezonju bilo baš to, da li mu je preveo skandiranje.

"Nije me pitao, ali ću mu reći, pjevaću mu i ja sad to. Šalim se malo, naravno. Momak je fantastičan. Šteta što su se te prozivke dogodile. Dovoljno je pametan i iskusan, odlično je odigrao, isključio se od tih skandiranja. Ko sam ja da govorim, to je nepotrebno. Idemo dalje, mislim da ga to uopšte ne dotiče."

Oduševljen je ambijentom u dvorani. "Ja sam kao kod kuće, jer sam sa ovih prostora. Partizan je uspješan, gdje god da si, gledaš Partizan koji je uvijek bio jedan od najboljih timova, uvijek sam bio jedan od navijača. Sada sam u poziciji da igram protiv Partizana i zahvalan sam na podršci koju imam."

Partizan se bori za plej-in, u preostala tri kola vodiće se velika borba za ta mjesta. "Malo je drugačije, možda im fali igrač-dva, imali su odlične prošle godine koji su otišli. Nadam se stvarno da će biti u plej-ofu. Niko od ovih što su oko plej-ina ne želi da igraju sa Partizanom, znaju da će izgubiti", nasmijao se Mario.

Ukoliko Partizan na kraju kroz plej-in dođe do osmog mjesta to znači da bi mogao da igra sa Realom ponovo u četvrtfinalu. "Znači, onda mu mi dolazimo. Ništa onda, spektakl kao prošle godine, peta utakmica. Šta da kažem, meni bi lično bilo jako drago. Vidjećemo šta će biti na kraju."

Navijači Partizana mu često pišu na društvenim mrežama, žele da ga vide u Beogradu, slične poruke dobija i od pristalica Panatinaikosa.

"Nisam previše na mrežama, ali vidim kada se ulogujem na Instagram i Tviter. Hvala im puno na podršci, već godinama je tako i od srca sam im zahvalan. Pišu mi i navijači Panatinaikosa, samo se zahvaljujem gdje god da odem. Super je osjećaj i hvala svima. Atmosfera i u Grčkoj i u Srbiji je spektakl. Imao sam čast da budem dva mjeseca u Panatianikosu, tamo je spektakl, kao i u Beogradu, Partizanovi su jedni od najboljih."

Na kraju ga je i jedini strani novinar koji je bio prisutan pitao o dešavanjima od prošle godine i tuči na terenu.

"Takve stvari se nažalost dešavaju. Ljudi sa ovih prostora neće lako to zaboraviti. morate da razumijete i da su oni dijelom u pravu, ali sa sportske strane, to se dešava. Takmičarski naboj, plej-of, svi su htjeli da pobijede. To mora da ostane u prošlosti, ovo su dva prijateljska kluba i tako treba da ostane. Pozivam navijače Partizana da ostanu smireni, da zaborave, to se dešava. Žalim što se desilo na meču Reala i Partizana, jer ova dva kluba gaje prijateljske odnose i tako treba da ostane", zaključio je Hezonja.

