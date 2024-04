Vrijeđali smo ga, a mogao Partizanu odmah da naplati! Ostoja Mijailović stao u Nikolinu odbranu - To je tužno!

Predsjednik Partizana o uvredama na račun Nikole Milutinova

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o uvredama navijača Paritzana na račun Nikole Milutinova, bivšeg igrača crno-bijelih koji je izviždan prilikom nedavnog dolaska u Beogradsku arenu sa Olimpijakosom.

"Bio sam tužan jer su mi neke slike prošle kroz glavu, kada su naši navijači vrijeđali. 2017. smo Nikoli dugovali oko 200.000 evra i mogao je odmah da naplati taj novac, a napravio je reprogram da ga naplati u narednih pet godina, kasnili smo kad je bila korona i nismo imali novca, i nije pravio problem."

"Bio je duel kada je igrao u Partizanu, kad je umalo izgubio oko, ali ne smijemo tako da vrijeđamo ljude i da radimo tako stvari, to je nešto što se kod nas dešava bespotrebno, a na korak smo da imamo idealnu situaciju i da budemo primjer svima kako klub treba da funkcioniše. Vrijeđaju našeg igrača i treba da prevedem nekom Italijanu koji sjedi pored mene šta to rade, to je ružna strana onoga što se dešava kod nas."

"Imali smo navijača koji je vrijeđao Trifunovića, pola grada me zvalo poslije toga čiji je on rođak, prijatelj, dok sam ja u Partizanu on više nikad neće ući u Arenu"

