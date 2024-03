"Ne puštam ni rođenog brata da me pobijedi" Nikola Milutinov o zvižducima Grobara u Areni

Srpski košarkaš, bivši centar Partizana, nije zamjerio navijačima crno-bijelih uvrede i dobacivanja.

Srpski košarkaš Nikola Milutinov nije zamjerio Grobarima to što su mu zviždali i što su mu dobacivali uvrede tokom male ceremonije pred meč Partizan - Olimpijakos. Bivši centar crno-bijelih, sada as Pirejaca, tako nije dobio lijep doček uoči utakmice, dok mu je uručivan crno-bijeli dres koji je nosio od 2012. do 2015. godine.