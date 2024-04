"Ostoja neće sa Željkom, ne govore" Mijailović otvorio karte o pregovorima sa Žocom: Da li sam budala?

Predsjednik Partizana potpuno otvoreno govorio o pregovorima o ostanku najtrofejnijeg trenera Evrope.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o pregovorima sa Željkom Obradovićem o novom ugovoru i o ostanku trenera i u narednim sezonama. "Ključna je stvar da vodimo pregovore sa stručnim štabom i trenerom i kada to završimo, da slažemo ekipu. Ne vjerujem da će doći do promjena, kako sada razmišljamo tim koji pobjeđuje se ne mijenja. Želim da ostanu da rade u Partizanu, to žele i navijači, žele svi, ali moramo da znamo čime raspolažemo, ozbiljan sam čovjek, radimo ozbiljan posao godinama. Postoji mnogo nepoznanica - prije svega, da li igramo Evroligu?", kazao je Mijailović za "Sport klub"

"Ne govorim samo o Željku Obradoviću, mislim da je on najmanji problem, došao je kad smo igrali Evrokup i ne vjerujem da bi mu bio problem da igramo Evokup opet. Sto puta sam pričao sa njim. U posljednja dva mjeseca, od kada je krenula priča o ugovoru, veće gluposti nisam čuo u životu... Od raznih rasprava i sličnih stvari. Jedina stvar koju hoću je da to što je na tribinama iskorijenimo i izbacimo iz Arene, i za bivše igrače i za sve ostale. Željkov ostanak nije upitan."

Gdje su sada pregovori? "Ne znam kako neko misli da neko nekome može da da mandat duži nego što njegov traje. Kako ja njemu mogu da garantujem za budžet nakon tri godine, ako ja možda neću moći da garantujem i ne budem predsjednik, niti me odabere skupština. Potpuno je prirodno da ugovor bude na dvije godine. Ali nije normalna stvar da nekome date ugovor duže nego što traje vaš mandat... Ne znam da li po zakonu može da neko ko ima mandat od 2,5 godina da nekome ugovor na tri godine."

"Čitao sam i da 'Ostoja neće sa Željkom', 'ne govori sa Željkom', neće da mu da ugovor na tri godine... Ostoja je došao 2017. kada niko nije htio. A sad kada je Ostoja sa ovim ljudima, pa onda i sa Željkom podigao Partizan, postavlja se pitanje da li ima povjerenja, da jednim okom gleda Željka, a drugom da gleda drugog trenera... Pa da li sam ja budala da to radim, da ne mogu da naplatim karte, da zakucavam ekser u zdravu nogu? Neke stvari ostaju za kuću, kontinuitet dobrog treba da se nastavi, ali neke stvari moramo da zajedno korigujemo da bismo imali kontinuitet..."

Izvor: MN PRESS

Mijailović je naglasio da je Partizan tako veliki klub da njegov nastup u Evroligi ne može da zavisi od Željka Obradovića, niti da finansije kluba zavise od toga da li je Ostoja Mijailović u klubu. "Sve to zavisi od mnogo stvari, od budžeta, od toga da li igrate Evroligu, da li ima mjesto za vas, naravno da je Željko važan kao najbolji trener u Evropi, naravno da je ovaj broj navijača važan, naše igranje u Areni je važna kompnenta... Ne može jedna stvar da bude važna. Ako zavisi da li će biti para ako je Ostoja u klubu, onda to nije klub. Ako zavisi da li će Partizan biti u Evroligi od toga da li će Željko biti tu, onda to nije klub. I da Željko kaže da ne želi više da radi, Partizan mora da postoji, mi smo organizacija. Željko i Partizan imaju posebnu vezu, prema Željku imaju poseban odnos u evro-košarci, to su sve bitne komponente, ali ne treba da postoji percepcija da ćemo igrati Evroligu ako je tu Željko, a bez njega idemo u KLS, da će biti budžet ako je Ostoja tu, a ako ne budem da neće bit novca. Ja možda sutra ne želim više da živim u Srbiji. Potpuno je prirodno da kad se vrše promjene klub nastavi da funkcioniše."

(MONDO - M. Š.)