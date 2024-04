Jokićev brat udario navijača, pronašla ga policija: Procurili detalji iz istrage! (VIDEO)

Pronađen je navijač sa kojim je Strahinja Jokić bio u sukobu.

Policija Denvera se prvo oglasila dan nakon incidenta u kome je Strahinja Jokić, jedan od braće Nikole Jokića u ponedjeljak napao jednog protivničkog navijača u areni. Sada su informacije iz Amerike takve da se tvrdi da je policija u kontaktu sa osobom koju je udario. Za sada se NBA i Denver Nagetsi nisu oglašavali.

Video incidenta je postao viralan na internetu, a policija je istakla da niko nije prijavio incident niti je došlo do tužbe odmah nakon utakmice. Ipak policija je odlučila da krene u istragu i sada su našli napadnutu osobu. Na snimku može da se vidi i drugi Nikolin brat Nemanja, a u blizini odmah iza je i njegova supruga Natalija sa ćerkom Ognjenom. Još uvijek se ne zna šta je izazvalo ovaj incident. Oglasio se i jedan od očevidaca incidenta Kristijan Galjegos.

"Jedan od Jokićeve braće se prilično iznervirao i djelovalo je da je preskočio nekoliko redova sjedišta iza kako bi se obračunao sa navijačem i onda ga je udario pesnicom. Bio je to veoma šokantan momenat. On je to prihvatio kao šampion, osim što je razmijenio nekoliko riječi i zati su razdvojeni", rekao je Galjegos.

Braća Nikole Jokića su u Americi postala poznata nakon sukoba sa braćom Moris pošto je Nikola imao tuču sa jednim od njih na meču sa Majamijem. Takođe bilo je predloga da i sam Nikola snosi posljedice zbog njihovog ponašanja nakon posljednjeg incidenta.