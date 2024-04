Partizan sazvao konferenciju, obraća se Ostoja Mijailović: Željko ili plej-of ABA, šta će biti tema?

Predsjednik KK Partizan će se obratiti medijima.

Izvor: MN PRESS

Partizan je sazvao vanrednu konferenciju za medije koja će se održati od 15 časova. Pred početak polufinalnih duela ABA lige protiv podgoričke Budućnosti medijima nije dostavljena informacija šta će biti tema obraćanja predsjednika kluba Ostoje Mijailovića.

Tema može da bude mnogo, a u posljednje vrijeme najčešća je bila produžetak saradnje sa Željkom Obradovićem. Takođe pričalo se o pristupanju Dubaija ABA ligi, budžetu kluba, planovima za narednu sezonu i naravno borbi za trofeje u ABA i Superligi Srbije.

"Ne govorim samo o Željku Obradoviću, mislim da je on najmanji problem, došao je kad smo igrali Evrokup i ne vjerujem da bi mu bio problem da igramo Evokup opet. Sto puta sam pričao sa njim. U posljednja dva mjeseca, od kada je krenula priča o ugovoru, veće gluposti nisam čuo u životu... Od raznih rasprava i sličnih stvari. Jedina stvar koju hoću je da to što je na tribinama iskorjenimo i izbacimo iz Arene, i za bivše igrače i za sve ostale. Željkov ostanak nije upitan. Čitao sam i da 'Ostoja neće sa Željkom', 'ne govori sa Željkom', neće da mu da ugovor na tri godine... Ostoja je došao 2017. kada niko nije htio. A sad kada je Ostoja sa ovim ljudima, pa onda i sa Željkom podigao Partizan, postavlja se pitanje da li ima povjerenja, da jednim okom gleda Željka, a drugom da gleda drugog trenera... Pa da li sam ja budala da to radim, da ne mogu da naplatim karte, da zakucavam ekser u zdravu nogu? Neke stvari ostaju za kuću, kontinuitet dobrog treba da se nastavi, ali neke stvari moramo da zajedno korigujemo da bismo imali kontinuitet...", rekao je nedavno u gostovanju na "Sport klubu" Mijailović.

