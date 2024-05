Haos zbog Petruševa u Evroligi: Trener skakao pred kamerama: Nemam odgovor ako uradi to!

Nevjerovatno veče u Evroligi obilježila je strašna košarka, ali nažalost i velike kontroverze.

Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Drama u Evroligi na sve strane! Nakon što se meč Makabija i Panatinaikosa završio sa dva poena razlike u korist izraelskog tima, sa dva poena je i Barselona savladala Olimpijakos i to poslije produžetka. Taj meč je završen još dramatičnije i riješio ga je Filip Petrušev!

Na kraju je bilo 82:80 za Barselonu, a srpski krilni centar je napravio faul na šutu za tri poena nad Džabarijem Parkerom uz zvuk sirene pri rezultatu 80:80 u prvom produžetku. Na kraju je pogodio dva slobodna bacanja Parker i donio pobjedu svom timu, a trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas je bio bijesan poslije svega!

"Nemam odgovor na to kakva su moja osjećanja, vjerovatno to razumijete. Ako u posljednjem posjedu utakmice neko šutira i uradi ovo, skoči odavde ka tamo veliko je pitanje da li je faul. Ipak to je odlučilo meč", rekao je Barcokas, pa pred kamerama krenuo da pokazuje kako je Džabari Parker namjerno tražio kontakt sa rukom Filipa Petruševa. "Mi smo pravili greške, ali posljednja odluka... Nisam ovo kritikovao!", rekao je Barcokas na kraju nakon što je digao ruke, vjerovatno u strahu od kazne.

Petruševu je ovo bio vjerovatno najbolji meč u karijeri u Olimpijakosu pošto je za 30 minuta na parketu postigao 18 poena i bio je najefikasniji na terenu. Uz to je dodao i 5 skokova. Kod Olimpijakosa Mozes Rajt je ubacio 16 poena uz 8 skokova, a dvocifren je bio i Tomas Vokap sa 10 poena, 5 skokova i 6 asistencija. Kod pobjedničke ekipe Jan Veseli je ubacio 16, a Ernangomez, Satoranski i Parker po 13. Laprovitola je imao 12 uz 8 asisencija, a Nikola Kalinić je imao 5 poena i 6 skokova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!