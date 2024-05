Dvije bombe u NBA, superstarovi odlaze!

Kao i Lebronu, i Donovanu Mičelu je dosadilo da čeka da Klivlend izgradi ekipu oko njega.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Mogla bi NBA liga da izgleda mnogo drugačije naredne sezone! Kako prenose NBA insajderi, Džimi Batler i Donovan Mičel su spremni da napuste svoje ekipe. Novinar Ves Goldberg koji za Ringer i RealGM prati Majami ističe da je Hit već odlučio da svog dugogodišnjeg najboljeg igrača trejduje.

Bilo je problema u odnosu Batlera sa prvim čovjekom kluba Petom Rajlijem, a Rajli je čak poručio Balteru javno da prestane da komentariše plej-of kada u njemu ne igra. Očigledno je rano ispadane Hita naljutilo upravu i više se nema povjerenja u liderske i igračke sposobnosti 34-godišnjeg beka koji je u timu od 2019. godine. On ima ugovor na još dvije sezone i Majami će mu za to vrijeme isplatiti preko 100.000.000 dolara ako ne nađu tim u koji mogu da ga trejduju. Ipak, pitanje je ko želi 34-godišnjaka sa godišnjom platom od 50.000.000 dolara.

Još jedan tim koji je na pragu da izgubi svoju najveću zvijezdu su Klivlend Kavalirsi. Donovan Mičel igra sjajno ove sezone, ali bivši bek Jute neće više da čeka. Ima 27 godine i posle Džeza sada je u Kavalirsima koji takođe nisu baš favoriti za titulu. Uspio je da ih izvuče iz prve runde i dogura do druge, tu je izvukao jednu pobjedu u seriji za sada, ali on želi da igra za tim koji je konkurentan za NBA prsten. Kavalirsi će ga ubijediti da ostane samo ako osvoje titulu, a u protivnom će morati da traže neko mjesto gdje bi ga trejdovali. Mičel ima ugovor za naredne dvije sezone, ali je samo sljedeća garantovana, dok u sezoni 25/26 ima igračku opciju, tj. on odlučuje da li će produžiti ugovor.

