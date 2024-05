Milan Gurović otkrio detalje tuče: "Davio mi je sina kragnom"!

Nekadašnji srpski sportista Milan Gurović u centru pažnje tuče na meču juniora.

Čuveni srpski košarkaš Milan Gurović, prvi čovjek beogradskog Reala, učestvovao je u tuči koju su izazvali igrači njegovog tima i Vizure. Mladi košarkaši iz ova dva tima izazvali su haos na terenu poslije utakmice u Kvalitetnoj ligi Srbije, a proslavljeni košarkaš go do pojasa utrčao je na parket i podijelio nekoliko udaraca rivalima.

Nakon šokantnih snimaka koji su se pojavili na društvenim mrežama oglasio se i Gurović, koji je pojasnio šta se tačno desilo na terenu. Prilikom davanja izjave Milan Gurović je objasnio zašto se na terenu našao go do pojasa, ali i zašto je dijelio udarce - pokušavao je da pomogne svom sinu koji se našao u "kragni", prije nego što je Milan stigao na lice mjesta.

"Šta da kažem, vidim da se polemika digla oko toga što sam bio bez majice, a evo šta se desilo... Ja sam meč protiv Vizure gledao iz kafića, sa drugarima, kada je igrač mog tima Jokanović pri vođstvu od jednog poena za nas promašio oba bacanja. Iznervirao sam se, pocijepao majicu i bacio je na pod. Uglavnom, dobijemo mi pola koša razlike i gore u kafiću počinjemo da se radujemo, jer smo dobili velikog rivala protiv kojeg mečevi u posljednje vreme slove za pravi derbi. Moram priznati da ne bi bilo nezasluženo i da su oni pobijedili, bila je to vrhuska juniorska košarkaška utakmica", rekao je Gurović za "Republiku".

Slavni košarkaš objasnio je i ono što se desilo kasnije. On je utrčao na teren na kojem su se potukli igrači obje ekipe, a i sam je učestvovao u sukobu. "Poslije toga vidim da se djeca tuku dole na parketu, u žaru borbe ili šta već. Svi znamo da je kod klinaca emocija jako izražena u takvim momentima. E, onda sam se sjurio dole da razdvojim, kao što se i vidi na snimku. Ali, u momentu vidim da čovjek stavlja kragnu mom sinu, rvački zahvat rukama oko vrata. Morao sam da reagujem! Razdvojio sam Vukmana od toga čovjeka i satjerao ga u ćošak. Sada se vidim diže frka jer je Milan Gurović u pitanju, ne znam, valjda sam im zanimljiv. Desilo se to što se desilo i gotovo. Neću reći ko je čovjek što je davio mog sina, nisam tužibaba ni cinkaroš. Bilo kako bilo, stvari treba da se smire. Imamo korektne odnose sa Vizurom i želimo da se tenizije prekinu, nikome to nije potrebno", poručio je Gurović.

