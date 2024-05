Brutalna tuča juniora i Milana Gurovića! Čuveni košarkaš go do pojasa utrčao u teren! (VIDEO)

Nekadašnji srpski košarkaš Milan Gurović učestvovao u tuči dječaka.

Veliki skandal potresao je srpsku košarku, pošto je utakmica juniorskih timova Reala iz Beograda i Vizure okončana tučom! U sukob igrača dva tima uključio se i prvi čovjek Reala, proslavljeni srpski košarkaš i dugogodišnji reprezentativac, Milan Gurović! On je go do pojasa utrčao u teren kada je situacija na parketu izmakla kontroli.