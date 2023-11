"Željko će dovesti dvojicu u Partizan, ja sam ga odbio..." Evo šta mu je Obradović rekao poslije svega!

Milan Gurović pričao je o Partizanu, Željku Obradoviću, pojačanjima...

Partizan će dovesti još dva pojačanja, Željko Obradović je motor te ekipe i sada žalim što sam odbio njegov poziv. Ovako u najkraćim crtama može da se opiše sve ono što je Milan Gurović ispričao o crno-bijelima i trofejnom stručnjaku. Govorio je bivši šampion Evrope i svijeta i o prošlosti, ali i o budućnosti i svemu što je vidio od "Žocove" ekipe.

Prije svega, Guvorić je uvjeren da će se Parizan dodatno pojačati, a navodno je Bruno Kaboklo već kaparisan.

"Partizan je dobar, šta reći o Željku? On je motor te ekipe, da pravi dobre rezultate sa takvim timom, stvarno su čuda. Poznavajući njega, sigurno će dovesti još jednog igrača na poziciji jedan i centra. Kaminski je dobar, ali ne vjerujem da će moći da izdrži. Čitam da je jedan momak na radaru, ali će sigurno dva igrača dovesti", rekao je Gurović u emisiji "Miljanov korner".

Prisjetio se Gurović svoje odluke od prije 23 godine kada je odbio poziv Željka Obradovića da dođe u Panatinaikos.

"Žoc" je tada postavljao temelje svoje imperije u Atini, a Milan je iz Barselone prešao u AEK.

"Mogao sam i ja da budem bolji. Lik sam koji je temperamentan, ponosan sam na sebe, nekad taj ponos može da te košta. Sa 25 godina i sad sa 48, što kaže moja majka da mi je ova pamet i te godine... Ali ne ide. Napravio sam veliku grešku 2000. godine. Odbio sam Željka i Bodirogu koji je tada bio tu. Pričali smo, rekao mi 'Milanče, svi mi griješimo, pa i ja'. Kad Željko griješi, onda, šta da ti kažem."

Ne krije Gurović da žali što je odbio najvećeg trenera Evrope i naglašava da pod "Žocovim" vođstvom igrači uvijek napreduju.

"Ne postoji igrač koji nije napredovao kod njega, on je prvo drug, ortak, sa igračima. Svi žele da igraju kod njega, taj odnos igrač-trener, to radi fantastično. Bio je vrhunski košarkaš, sad je još bolji trener. Jeste strog na terenu, tip koji traži non-stop maksimum i to moraš da poštuješ i svaki igrač će da 'pogine' za njega."

Prokomentarisao je heroj srpske košarke iz Indijanapolisa 2002. i sjajne partije Alekse Avramovića i u dresu reprezentacije i kluba.

"Nevjerovatna energija, želja, on je primjer kako treba da se igra. Nije mi plej, više je mala dvojka, jer je željan da postigne i koš. Ima mogućnosti i kapacitet da razigrava, ali mu je u glavi prva opcija prodor, šut za tri, dobar je u tome. Odgovarali su mu svi 'prozori' da uđe u formu, na Mundobasketu je bio jedan od naših najboljih igrača, ako ne i najbolji. To mu se prenosi i u klubu, pametno je uradio, malo je odmorio, nije izašao iz forme, nastavio je kontinuitet dobrih igara", ne ostavlja dilemu Gurović ko mu je ljubimac među crno-bijelima.

