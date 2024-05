Milan Gurović zbog tetovaže Draže Mihailovića nije smio u Hrvatsku! "Srbin sam, ne kajem se"

Milan Gurović je uvijek bio u centru pažnje dok je igrao košarku, a početkom dvehiljaditih jedna njegova tetovaža je bila glavna tema u ABA ligi i regionu.

Nekadašnji trofejni reprezentativac Jugoslavije Milan Gurović ponovo se našao u centru pažnje zbog tuče koja se desila na meču omladinskih kategorija. Na duelu beogradskog Reala i Vizure desila se tuča u koju je upao i sam Gurović. On je go do pojasa utrčao na parket, a nakon svega se oglasio i istakao da je pomagao svom sinu koji je bio napadnut tokom tuče.

Gurović je tokom cijele karijere bio poznat kao vrlo temperamentan košarkaš i često je ulazio u svađe sa protivnicima, a početne sezone ABA lige prije dvadesetak godina bile su obilježene jednom specifičnom zabranom za njega.

Dok je igrao za Unikahu od 2001. do 2003. godine on je kod jednog umjetnika u Španiji istetovirao nekoliko tetovaža, a jedna je bila lik Dragoljuba Draže Mihailovića na ramenu. To je zasmetalo klubovima iz regiona, pa je na gostovanjima van Srbije u ABA ligi Milan Gurović morao da nosi steznik oko ruke.

PROPUSTIO MEČ ZBOG DRAŽE!

Učinili su to Bodiroga, Koturović, Čabarkapa, Rakočević, Stojaković, Radmanović, Jarić, Drobnjak, Divac, Vujanić, Tomašević i Gurović. Najpre je napravio petu ličnu grešku, potom su počeli incidenti, a onda je navijačima bacio dres i počeo da plače - Milan Gurović.

Nakon Unikahe vratio se Gurović u Srbiju i odigrao sezonu u Novom Sadu za ambiciozni tim Vojvodine. Potom je prešao u Partizan, a onda u Crvenu zvezdu i tetovaža koju je imao postala je problem. Dok je nastupao za Partizan 2004. godine Partizan je odlučio da ga ne povede na gostovanje Ciboni, a onda se našlo rješenje i Gurović je zaigrao sa velikim steznikom preko cijele ruke.

"MUP RH zabranio je košarkašu "Partizana" Milanu Guroviću ulazak u Hrvatsku zbog tetovaže četničkog vođe Draže Mihajlovića na vidljivom mjestu na tijelu što se drži "iskazivanjem, poticanjem ili pozivom na mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti", rekao je tada PR MUP-a Hrvatske Zlatko Mehun.

"Košarkaš beogradskog Partizana Milan Gurović, koji na lijevoj nadlaktici ima tetovirano obilježje s likom Draže Mihajlovića, javno je izjavio da prilikom odigravanja utakmica Good year lige u Hrvatskoj neće kriti tetovažu", rekao je Mehun Hini i dodao: "To znači da će za vrijeme utakmica tetovaža biti javno istaknuta jer košarkaški dres ne prekriva dio nadlaktice na kojoj se tetovaža nalazi. To je na javnim okupljanjima u RH zabranjeno Zakonom o javnom okupljanju. To takođe predstavlja I protivpravno ponašanje po Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima, a time se čini i prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", pojasnio je on i istakao da je Guroviću zabranjen ulazak u Hrvatsku.

Tada se oglasio i Gurović i istakao da ne može da vjeruje da je donijeta ovakva odluka. "Ne znam zbog čega bi nekoga pogađala tetovaža koju sam napravio na vlastitom tijelu, jer je to nešto moje, nešto što meni znači, a nikako nije upereno protiv drugih ljudi. Jedan Maradona ima istetoviran lik Če Gevare, pa mu to ne smeta da nesmetano putuje u SAD", kazao je Gurović.

Sam košarkaš je kasnije istakao da je njegova poruka koju je htio da prenese ovim crtežom na ruci pogrešno shvaćena u javnosti. "Sigurno je tada bilo naboja, ali ne kajem se. Ja jesam Srbin, jesam nacionalista, ali u Srbiji, BiH i Hrvatskoj kada kažeš riječ nacionalista, svi te smatraju šovinistom. Imam mnogo drugara Bošnjaka od Mulaomerovića, Sinaovića, Teletovića, svih tih momaka, ali to me ne zanima. Ja to gledam. Stojim iza svega. Ne moraš da mrziš nikoga. Bolje biti dobar komšija nego loš. Imao sam problema i to je bilo onako malo i da ne kažem nepromišljeno. Amerikanci drže svoje zastave, BiH i Hrvati svoje, ja volim svoju. Ne kajem se, možda je moglo biti i drugačije. Poštujem tuđe stavove i drugačije gledam na ljude i na taj prokleti i nesrećni rat. Svi su izginuli, izginula je sirotinja, a niti jedan general nije poginuo na ratištu", rekao je Gurović.

NIJE JEDINA - EVO ŠTA JE JOŠ NACRTAO!

Milan Gurović ima veliki broj tetovaža na svom tijelu, a iznad portreta vođe Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoslava Mihailovića stoji orao. Na drugom ramenu Milan Gurović ima istetoviranog zmaja, a na rukama ima još nekoliko manjih tetovaža. Na podlaktici jedne ruke ima ružu, a na nozi ajkulu. Nakon što je završio karijeru uradio je najveću tetovažu koju ima, a to je ogroman kostur preko cijelih grudi, na čijim prstima piše "Game over".

ŠTA SE SADA DESILO?

Izvor: Twitter/Pluton45873221/printscreen

"Šta da kažem, vidim da se polemika digla oko toga što sam bio bez majice, a evo šta se desilo... Ja sam meč protiv Vizure gledao iz kafića, sa drugarima, kada je igrač mog tima Jokanović pri vođstvu od jednog poena za nas promašio oba bacanja. Iznervirao sam se, pocuhepao majicu i bacio je na pod. Uglavnom, dobijemo mi pola koša razlike i gore u kafiću počinjemo da se radujemo, jer smo dobili velikog rivala protiv kojeg mečevi u posljednje vrijeme slove za pravi derbi. Moram priznati da ne bi bilo nezasluženo i da su oni pobijedili, bila je to vrhuska juniorska košarkaška utakmica. Poslije toga vidim da se djeca tuku dole na parketu, u žaru borbe ili šta već. Svi znamo da je kod klinaca emocija jako izražena u takvim momentima. E, onda sam se sjurio dole da razdvojim, kao što se i vidi na snimku. Ali, u momentu vidim da čovjek stavlja kragnu mom sinu, rvački zahvat rukama oko vrata. Morao sam da reagujem! Razdvojio sam Vukmana od toga čovjeka i satjerao ga u ćošak. Sada se vidim diže frka jer je Milan Gurović u pitanju, ne znam, valjda sam im zanimljiv. Desilo se to što se desilo i gotovo. Neću reći ko je čovjek što je davio mog sina, nisam tužibaba ni cinkaroš. Bilo kako bilo, stvari treba da se smire. Imamo korektne odnose sa Vizurom i želimo da se tenizije prekinu, nikome to nije potrebno", poručio je Gurović kada je govorio o incidentu na meču mladih ekipa Reala i Vizure u kome je i sam učestvovao.

