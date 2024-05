Kevin Panter zavarava Partizan i navijače! Vlade Đurović oštriji nego ikad: Nije vođa, ni kapiten, ni pobjednik!

Poznati srpski trener žestoko kritikovao lidera crno-bijelih nakon što je podbacio u finalu protiv Zvezde.

Poznati srpski trener Vlade Đurović kritikovao je igru Partizanovog kapitena Kevina Pantera, koji je potpuno podbacio u finalu ABA lige i nije pomogao ekipi da odbrani titulu regionalnog prvaka. Crvena zvezda je pobijedila trijumfom u seriji 3-0, čime je podigla trofej i izvjesno izborila mjesto u Evroligi i sljedeće sezone.

"Razočaran sam igrom Partizana. Čitavo vrijeme govorim da je Panter igrač koji zavarava i stručni štab i navijače već tri godine i sa njim je vrlo teško nešto osvojiti. On nije taj kvalitet za šta ga smatraju navijači. 'On je vođa, kapiten i pobjednik'. Kapiten nije trebalo da bude, a nije ni ove dvije stvari"

Kevin Panter je u tri utakmice serije ukupno ubacio 25 poena, malo više od osam po meču. U prvoj utakmici postigao je 13, u drugoj sedam, u trećoj pet, uz samo tri pogođene trojke tokom čitavog finala.

"Da sada kritikujemo Ledeja i ostale, bezveze je. U svakom slučaju, Partizan na ovakav način nije mogao da pobijedi Zvezdu. Koliko puta se neki Partizanov igrač bacio na parket? Morao je da ostavi srce na parketu i da poslije incidenta bude mnogo motivisaniji od Zvezde, jer on gubi 0-2 i 'Hajde da izginemo dvije pred 20.000 naših navijača'. To nisu uradili i nema šta da se priča"

"Nisam vidio da jedna ekipa pobijedi sa toliko promašenih slobodnih bacanja, a možete misliti kolika bi tek razlika bila da je Zvezda ubacila sve kao Partizan što je ubacio?", kazao je Đurović.

Prema njegovom mišljenju, Zvezdin ekspresni povratak u trećoj četvrtini poslije Partizanovog preokreta prelomio je finale. "Partizan je imao prednost, a loptu je na "plus 2" dao Zvezdi. Teodosiću, a on Laziću, koji je pogodio i to je bio kraj Partizana. Zvezda je do kraja promašivala penale, ali igrala je pametno. Bilo je grešaka, ali kada je Zvezda pravila greške, promašivala penale i opet pobijedila utakmicu, možete misliti kako je igrao Partizan", kazao je Đurović.