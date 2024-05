Janisova Zvezda metlom po Partizanu: "Ušao sam u svlačionicu i rekao - sada smo spremni za njih"

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije osvajanja titule u finalu protiv Partizana.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos nizao je čestitke i pohvale ka svom timu poslije osvajanja ABA lige pobedom protiv Partizana u Beogradskoj areni. "Hoću da čestitam našim igračima na osvajanju trofeja. Kroz cijelu seriju igrali smo veoma dobru košarku, posebno zbog načina na koji smo igrali u gostima. Kontrolisali smo meč veoma dobro, imali smo vođstvo većinu vremena i iako je Partizan u jednom trenutku poveo, nismo paničili, već smo se vratili, ušli u ritam i napravili razliku malim detaljima koji su nam donijeli pobjedu"

"Čestitam igračima na trudu, na sjajnoj košarci, igrali smo protiv velikog protivnika, Partizan je veliki tim, ima velikog košarkaša i bilo je ovo veliko finale. Hoću da kažem da ovaj trofej dolazi poslije veoma teške sezone, sa mnogo povreda, sa igračima koji su dolazili i odlazili zbog povreda, ni u jednom trenutku sezone nismo imali sve igrače na raspolaganju. Iako smo uvijek morali da pravimo promjene u timu, na kraju se vidjelo da smo našli način da igramo dobro zajedno"

"Hoću da kažem da ovaj trofej pripada svima u timu. Prije svega, igračima, drugo - svim članovima stručnog štaba, menadžmenta, navijačima... Dozvolite mi da posvetim ovaj trofej Nikoli, koji je dva puta nesrećno doživio povredu, a uz njega i Stefanu Lazareviću, koji nije tu sa nama i ovaj trofej pripada i njemu. Srećni smo i darujemo ovu radost navijačima. Srećni smo jer smo završili ABA ligu kako smo završili, a sada je vrijeme da odmorimo i da nastavimo, do kraja sezone. Ponavljam, ovaj trofej pripada svima u klubu, svakom članu"

"U ovoj seriji, osim u prvoj utakmici u kojoj smo bili nervozni, mislim da smo defanzivno bili veoma dobri. Imali smo neke momente u kojima smo mogli da pravimo manje grešaka, ali kada pogledamo kompletnu sliku, igrali smo dobru odbranu, koja nam je bila glavni razlog zbog kojeg smo pobijedili i osvojili"

Da li je utakmicu odlučila veća koncentracija igrača Zvezde? "Došli smo ovdje da igramo košarku i nije bilo lako ići iz meča u meč, sistem takmičenja nije jednostavan i vidjeli ste i u Evroligi da je većina domaćina u prvim utakmicama doživjelo poraze u gostima. Nije bilo lako doći ovdje sa istom koncentracijom, a smatram da je naš tim bio veoma pripremljen za čvrst meč protiv dobrog protivnika. Naša koncentracija bila je na najvećem nivou. Vjerovali smo i znali smo da ćemo imati šansu da pobijedimo ako budemo imali ovakvu utakmicu"

Da li je Zvezda dokazala da vrijedi mnogo više nego što je pokazala ove sezone? "Tačno je da smo konstantno imali probleme sa povredama. U jednom periodu, u januaru i februaru, imali smo sve plejmejkere povrijeđene i samo nam je raspoloživ bio Jago Dos Santos, a uz njega Adam Hanga, koji nije plejmejker. Nije lako balansirati sve to. Na kraju, imali smo povredu Topića u ovoj seriji, ali mislim da je izuzev toga tim našao način na koji da igra i da osvoji titulu. I zato čestitam svima"

Komentarisao je i tuču Lazarevića i Nanelija. "Prije svega, atmosfera je bila veoma dobra, izuzev dva momenta u kojem su bili ubačeni neki predmeti. Ne znam jezik, ako je bilo psovki, to ne možemo da lako zaustavimo, ni ovde u Srbiji, ni bilo gdje, jer navijači psuju svuda"

"A što se tiče incidenta od jutros, protiv smo svakog vida nasilja, posvećeni smo svom sportu i svaka vrsta nasilja je protiv naših vrijednosti i principa. To je protiv onoga u šta vjerujemo"

Posebno je bio upitan za nastupe Jaga Dos Santosa i za Rokasa Gedraitisa. "Jako se isticao cele sezone, iako je prema planu bio predviđeno da bude treći plejmejker, postao je prvi organizator igre. Veoma je vrijedan član našeg tima i drago mi je da je postao MVP, jer to zaslužuje. Što se tiče Rokasa, on je igrač sa više kvaliteta, pruža mnogo doprinosa na terenu, ne samo kada su poeni u pitanju, već i u skokovima, odbrani i uradio je veliki posao u tri utakmice da nam pomogne. Dao je važne trojke i ne samo to, već je uticao na svaki skok, doprinio je defanzivi i veoma, veoma sam srećan"

"Da li se sjećate mojih prvih derbija?"

Kako se Zvezda spremala? "Ako se sjećate, kad sam došao igrali smo dvije utakmice protiv Partizana. Prva je bila utakmica protiv FMP-a, a onda smo igrali protiv Partizana u ABA ligi i izgubili dva poena, nakon što smo promašili dva bacanja. U Evroligi smo imali prednost od 16 poena, a onda smo izgubili jer su u posljednjoj četvrtini ubacili 30 poena. Bilo je prerano i rekao sam i igračima, kao što sam i sada rekao igračima da smo spremniji da igramo protiv Partizana na njegovom terenu i u njegovoj atmosferi".

Koliko je bilo teško pobijediti u gostima i osvojiti titulu? "Brejk" u finalima nije viđen godinama. "Veoma sam ponosan, jer imaju veliki karakter. Nije lako pobijediti u gostima i osvojiti titulu. Zato što su pokazali čvrst karakter im čestitam"