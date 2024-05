Evo do kada će Partizan čekati Evroligu!

Evroliga će na sjednici svog rukovodstva donijeti odluku koja se tiče i crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan nije odbranio titulu regionalnog šampiona i u ovom trenutku nema sigurno mjesto u najjačem takmičenju sjledeće sezone. Prema informacijama "Mozzart sporta", crno-bijeli će početkom jula biti obaviješteni da li su dobili pozivnicu za Evroligu, dok je u ovom trenutku izvjesno da će ona usmeno garantovana ABA ligi biti dodijeljena Crvenoj zvezdi, novom regionalnom prvaku. Datum sjednice na kojoj će biti donesena odluka nije još definisan, ali se očekuje da bude za oko mjesec i po.

U ovom trenutku, djeluje da izvjesno da jedan od ova četiri tima neće biti dio Evrolige - Partizan, Virtus, Alba i Valensija, kao što je sa druge strane sigurno da će u elitu prvi put Pariz, osvajač Evrokupa.

Trener Partizana Željko Obradović rekao je poslije poraza u finalu da je uvjeren da će crno-bijeli ponovo biti dio elitnog takmičenja. "Siguran sam da će Partizan da igra Evroligu, ubijeđen sam u to jer je Partizan sve uradio i to nije bilo pitanje da li će neko da pobijedi ili izgubi. I siguran sam da Partizan po svemu zaslužuje da bude dio Evrolige. nadam se da će odlučiti tako, a mi ćemo uraditi sve da budemo članovi Evrolige, jer ovaj klub to zaslužuje zbog hiljadu stvari", rekao je "Žoc".

Partizan se vratio u Evroligu prošle sezone nakon dobijene pozivnice i u njoj odmah napravio "bum", stigavši do plej-ofa i u njemu do majstorice protiv Real Madrida. Ove sezone kvalifikovao se kao prvak ABA lige i nije uspio da ponovi taj uspjeh, već je završio sezonu na 11. mjestu tabele, a potom nije uspio ni da odbrani "jadranski vrh". Zbog lošeg kraja sezone i pada sa trona ABA lige, pred Partizanom je sada nekoliko sedmica iščekivanja.