Nebojša Čović pecnuo Partizan i Željka Obradovića: "Zvezda ima najboljeg trenera, on vodi 6:0"

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović hvalio Janisa Sferopulosa zbog skora protiv Obradovića i Partizana.

Izvor: RTS / Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde postali su šampioni ABA lige pobjedom nad Partizanom (3:0) u finalnoj seriji, a prvi čovjek kluba Nebojša Čović izuzetno je ponosan na taj uspjeh. Po njegovim riječima, hejteri su poslati u rupe, Zvezdini domaći igrači pokazali su kvalitet, a grčki stručnjak Janis Sferopulos da je bolji trener od Željka Obradovića.

Komentarišući aktuelna dešavanja, Čović je istakao da se klub borio protiv različitih napada, ali da mu je osvojena titula jedna od najslađih od kako je u klubu. Podsjećamo, ovo je sedmi trofej u regionalnoj ligi za crveno-bijele, a svi su osvojeni nakon Čovićevog ulaska u klub i potpune reorganizacije Zvezde.

"Iako smo imali jednu od najtežih sezona, sa raznim vrstama i tehnologijama napada na nas, mislim da smo ubjedljivom pobjedom nad Partizanom poslali sve ‘hejtere’ tamo gdje im je mjesto - u rupe. Čestitam stručnom štabu i našem glavnom treneru, izvanrednom Janisu, kao i igračima na fantastičnoj koncentraciji. Čestitam igračima jer su sve napade izdržali. Bili su to instrumentalizovani i plaćeni napadi sa suprotne strane. Sve smo izdržali i naš koncept je pobijedio. To je koncept domaćih igrača, a tada sam se šalio i govorio ‘kupujmo domaće’. Sve su to iznijeli prvenstveno domaći igrači - Teodosić, Nedović, Davidovac, Lazić, Lazarević... Čitava naša struktura je zasnovana na domaćim igračima, a to su podržali naši stranci koji su bili iznvaredni. Napravili smo važan iskorak", rekao je Nebojša Čović za RTS i dodao: "Sada nas čeka domaće prvenstvo i vjerujem da ćemo i tu napraviti rezultat. Ono je nešto manje važno, ali nama je svaki trofej bitan. Želimo da budemo prvaci naše države. Trofejom u ABA ligi smo stopostotno obezbijedili nastup u Evroligi. Ovo mi je jedna od najslađih titula. Neki to zovu i ‘metlom'."

Gostujući na Radio televiziji Srbije, prvi čovjek Crvene zvezde ponovio je izjavu od juče, da bi sa Željkom Obradovićem na klupi osvojio Evroligu! "Da smo imali budžet kao neki drugi klub u posljednje tri sezone, pa čak i trenera kakvog oni imaji i kako ga nazivaju, mislim da bismo osvojili barem jednu Evroligu… Mi zapravo imamo najboljeg trenera, on vodi 6:0. To govori o karakteristikama određenih uprava. Sport je nešto u čemu treba da se pitaju zvanično obrazovani i kompetentni ljudi, a ne neki sa kupljenim diplomama i namještenih parama", zaključio je Nebojša Čović.

