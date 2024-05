"Palili mi svijeće i skandirali da umrem" Čović: Mržnja se neprekidno sije, tuča košarkaša zbog prošle godine

Predsjednik Crvene zvezde govorio je o tuči košarkaša, tenziji i sijanju mržnje među klubovima i navijačima.

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović govorio je o tuči košarkaša crveno-bijelih Stefana Lazarevića i košarkaša Partizana Džejmsa Nanelija pred vječiti derbi minulog vikenda. "To nije smjelo da se desi, a razlog toga treba tražiti unazad, jer je previđeno da se dosudi na terenu ono što bi trebalo, kada ga je Naneli uhvatio za vrat na utakmici. Razlog tome je prošla godina, kad ništa nije preduzeto kada je čuveni Lesor udario u glavu reprezentativca Srbije, Petruševa. Tužilaštvo je tada reklo 'To je sport, to ostaje vama...'. To su veliki razlozi da može da se nastavi nasilje", rekao je on na televiziji B92.