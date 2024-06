Srbin plakao zbog titule Zadra! Bio je Zvezdin najveći talenat, sad je opet šampion Hrvatske! (VIDEO)

Emocije su bile izuzetno snažne, pa Arijan Lakić nije mogao da sakrije suze.

Košarkaši Zadra najbolji su tim u Hrvatskoj - treći put u posljednje četiri godine osvojili su šampionsku titulu, a ona posebno znači jednom Srbinu! Arijan Lakić (24), nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, rasplakao se dok je govorio za medije o šampionskom timu Zadra!

Njemu je izuzetno značio uspjeh čitavog tima, koji je u finalu napravio preokret protiv Splita i tako osvojio drugu titulu u nizu, a petu u klupskoj istoriji. Lakić je istakao da su saigrači i on uradili nešto nestvarno, pošto već godinama niko ne vjeruje da oni mogu da prave dobre rezultate.

"Vidi ovo, šta da kažem, ovo je emotivno... Ne znam šta da kažem, ovo me pogodilo, otkad sam došao, dvije godine niko nije vjerovao u nas. Samo mi, samo smo mi vjerovali od prvog dana. Vidite ove ljude, vidite koliko je ljudi došlo", rekao je Lakić i dodao: "Stvarno mi znači, ne vjerujete kako je kad vas neko otpiše na početku 2022. godine, kad smo došli prvi dan, kad slušate to, kad niko ne vjeruje u to. Imate motivaciju više, morate imati disciplinu, vidite šta je došlo. Pogodilo me to što smo uradili nešto nestvarno."

Ovaj covik... nek sam upise cifru i da rici niste rekli. Kakva ljudina i srce ekipe. Da san dite u skoli koje mora pisat sastav o svome heroju pisa bi o nasem Aci❤️pic.twitter.com/NXycojCFqX — Jupina vunena kapa (@Kokolo90)June 3, 2024

Arijan Lakić je rođeni Beograđanin, a košarku je počeo da trenira u KK Sava. Ubrzo je obukao crveno-bijeli dres Zvezde, u čijim je mlađim kategorijama bio jedan od najtalentovanijih košarkaša. Početkom februara 2018. godine potpisao je profesionalni ugovor sa Zvezdom, a zatim je pozajmljen u FMP. Teška povreda leđa spriječila ga je da se razvija u timu iz Železnika, pa su uslijedile pozajmice u Vrijednosnice iz Osijeka, čačanski Borac i Sparse iz Sarajeva.

Lakić je u 2022. godine potpisao ugovor sa Zadrom i tako se vratio u dio Hrvatske odakle je izbjegla njegova porodica. Preci Arijana Lakića su iz Benkovca, gradića koji se nalazi u blizini Zadra, u kontinentalnom dijelu Dalmacije.

