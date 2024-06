Da je to tačno, sad bih bio u NBA! Osvojio Evroligu, čeka da mu izvade šraf iz ruke pa da pregovara sa Zvezdom!

Adam Hanga je istakao da su sve priče o tome da napušta crveno-bijeli tim netačne. Za sada.

Crvena zvezda je završila sezonu sa tri trofeja, a jedan od igrača koji nisu mogli da igraju na finalnom turniru Superlige Srbije bio je i Adam Hanga. Iskusni mađarski košarkaš koji je ove sezone imao prosječno osam poena, 2,9 skokova, 2,4 asistencije i ukradenu loptu po meču u Evroligi mučio se sa povredama cijele sezone.

Taman kada bi ušao u ritam povrijedio bi se i sada je za MONDO otkrio da je u posljednjoj fazi rehabilitacije.

"Sve je bolje, idemo korak po korak. U posljednjoj sam fazi oporavka i sljedeće nedjelje će izvaditi šrafove koji su stavljeni u šaku prije tri nedjelje i nadam se da naredne sedmice mogu da počnem fazu rehabilitacije", rekao je Hanga za MONDO i dodaje da će sigurno biti spreman za narednu sezonu: "Naravno, naravno. Sljedeća sezona je tri mjeseca udaljena, naravno da ću biti spreman."

Iskusni 35-godišnji košarkaš koji je godinama igrao u Španiji za Baskoniju, Barselonu i Real Madrid ima ugovor i za sljedeću sezonu i hteo bi da ostane u Beogradu, a kaže da glasine o povratku u ACB ligu i o ugovoru sa Huventudom nisu tačne.

"Ništa, ništa. Ono što izlazi u medijima je nekada tačno, a nekada nije. Da je sve što se piše u medijima tačno, ja bih sada bio u NBA. Tako da rekao sam mnogo puta imam opciju da ostanem još godinu dana i nadam se da ćemo u narednih nekoliko dana pričati o tome i vidjeti šta će se desiti", rekao je Hanga.

Crvena zvezda je na mjestu krila produžila ugovor sa Rokasom Gedraitisom, a navodno je sve gotovo i oko dolaska Nikole Kalinića. Ipak Hanga je u sezoni iza nas pokazao da može da pokrije sve spoljne pozicije.

"Da, naravno da želim da ostanem ovdje, ali nije bitno šta ja želim. Nije sve do mene, to je do tima. Moramo sa strane posla da razgovaramo o mnogim stvarima i čekam neke odgovore", naglasio je Hanga na kraju razgovora za MONDO.

Adam Hanga ima 35 godina, a nakon što je proveo pet godina u Mađarskoj 2011. godine došao je u Španiju. Igrao je za Manresu dvije godine, pa za Baskoniju, da bi 2017. prešao u Barselonu. Odatle je direktno otišao u Real Madrid. Uzeo je Evroligu 2023. godine. Šest godina ranije bio je najbolji defanzivac ovog takmičenja, a dva puta je osvajao Endesu. Sa Crvenom zvezdom je uzeo ABA ligu, Superligu i Kup Radivoja Koraća ove sezone.

(MONDO, Dušan Ninković)