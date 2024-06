"Luka Dončić je rupa!"

Krupne riječi analitičara Brajana Vindhorsta o Luki Dončiću.

Izvor: CJ GUNTHER/EPA

Luka Dončić je odigrao meč ispod očekivanja, a košarkaši Bostona savladali su Dalas (106:99) i u trećoj utakmici finala NBA lige. Sada se Maveriksima, pa i slovenačkom košarkašu, priprema metla u borbi za trofej, a najbolji igrač tima iz Teksasa trpi ogromne kritike zbog partija koje pruža!

Iako je ove sezone jedan od najboljih igrača u ligi, Dončić nije uspio da donese pobjedu Dalas Maveriksima ni u jednom meču protiv Boston Seltiksa, a treća utakmica finala bila je posebno loša. Ubacio je 27 poena, ali je tim ostavio na cjedilu kad je bilo najvažnije jer je zbog šest prekršaja napustio parket četiri minuta prije kraja utakmice.

Šesti faul izazvao je mnogo kontroverzi u američkim medijima, ali Brajan Vindhorst sa "ESPN" nema nikakvu dilemu oko isključenja. Po njegovim riječima, Luka Dončić je kriv zbog ponašanja na terenu, a ukoliko želi da ikada postane šampion to će morati što prije da promijeni!

"Kada je Luka pao na zemlju u teškoj poziciji sa četiri minuta do kraja i pet faulova, odmah je pogledao na klupu kao: 'Bolje da j**eno tražite čelendž', kao da je klupa kriva što je napravio užasan potez. Stojim ovdje u tunelu Maveriksa, tamo je tunel Seltiksa gdje su pobjednici. Ako će Luka ikada kao pobjednik izlaziti iz tunela, moraće da iskoristi ono što se desilo u ovim mečevima NBA finala kao iskustvo i da nauči nešto", rekao je Brajan Vindhorst, jedan od najuticajnijih košarkaških analitičara u američkim medijima. I nije se zaustavio.

Brajana posebno nervira Lukina igra u defanzivi. "Ovakva odbrambena igra je neprihvatljiva. On je rupa na terenu i Seltiksi ga napadaju. Oni su u prednosti u ovoj seriji jer su ga napali defanzivno. Imate situaciju da se Luka žali na suđenje. Molili su ga, razgovarali s njim, on košta svoj tim zbog načina na koji se ophodi prema zvaničnicima. On je briljantan igrač, mnogo stvari radi dobro, tu su zbog toga kako je uradio. Njegov nastup u ovoj utakmici je bio neprihvatljiv i razlog zašto Maveriksi neće pobijediti", istakao je Vindhorst. Poslušajte njegovo uključenje:

Dončić se nakon utakmice osvrnuo i na suđenje, vjerovatno smatrajući da šesti dosuđeni faul nije trebalo da se desi. Sudije su gledale snimak i ostale pri prvoj odluci - Luka Dončić isključen je na malo više od četiri minuta do kraja meča, što je značajno odredilo tok utakmice u kojoj se Dalas vratio sa minusa od dvadesetak poena, da bi izgubio egal završnicu.

"Činjenica da je izašao iz igre i požalio se na sudije pokazuje mi da još nije ni blizu. Ali možda će neko doprijeti do njega tokom ljeta. Ne postoji niko u Maveriksima ili bilo ko drugi u njegovom životu ko bi to mogao. Zato su Maveriksi tu gdje jesu. Nikada neće proći kroz ovaj tunel sa trofejem ako ne poboljša te loše navike u svojoj igri", zaključio je na kraju Brajan Vindhorst.

