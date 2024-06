Novi obrt! Hezonja ne ide u Barselonu? Situacija se zakomplikovala - da li je ovo znak za Partizan?

Mario Hezonja izgleda ipak neće karijeru nastaviti u Barseloni...

Izvor: MN PRESS

Mario Hezonja ipak neće završiti u Barseloni? Saga oko hrvatskog košarkaša se nastavlja. Prvo je poslije titule sa Realom nagovijestio da će ostati u Madridu, pa je dan kasnije eksplodirala transfer bomba oko toga da je dogovorio sve sa Kataloncima i da će potpisati ugovor do 2028. godine. Sada je uslijedio novi obrt...

Španski list "As" tvrdi da se situacija zakomplikovala i da postoji šansa da hrvatski košarkaš na kraju ne ode u Barsu. Navodno je razlog za to upravo izjava koju je dao poslije finala kada je hvalio Madriđane i to se nije dopalo čelnicima kluba, pa se sada sve odjednom promijenilo.

Navodno je to razlog zbog kog je došlo do zaokreta, a čak su se oglasili i navijači Barse na društvenim mrežama. "Poslije svih izjava koje je dao, gestova i ismijavanja, mi imamo jasnu poruku. Mario? Ne, hvala", navodi se u kratkom saopštenju.

