Rekao sam im da ćemo biti šampioni, baš tim riječima! Janis Sferopuos otvorio dušu: Znam šta je Zvezdi potrebno

Trener Crvene zvezde dao opširan intervju o prethodnoj i novoj sezoni, o svom stilu, ambicijama, planovima...

Izvor: MN PRESS

Trener KK Crvena zvezda Janis Sferopulos dao je intervjuu za klupski sajt i u njemu govorio o sezoni 2023/24, tokom koje je stigao na Mali Kalemegdan i osvojio tri trofeja.

"Najteži momenat ove godine je bio period u kom smo imali mnogo povreda, kada je mnogo igrača u istom trenutku bilo povrijeđeno. Koliko se sjećam, u decembru smo imali četiri povrijeđena igrača i jako je teško da u trenutku u kom se borite za rezultate nemate sve igrače na raspolaganju. Zbog tih povreda, mnogi bekovi su bili van 12 i njihov izostanak se vrlo osjetio u našoj igri. Za mene, taj dio sezone je bio najteži period. Van toga, ono što nas je pratilo tokom cijele sezone je to da doslovno nijednom nismo imali cijeli roster na raspolaganju. Sa tim stvarno nismo imali sreće, sa povredama koje su nas zadesile. Ali to je takođe dio igre - čak i kada nemaš sreće, moraš se suočiti sa tim situacijama. Takođe, potrebna je i sreća da to prevaziđeš jer se povrede dešavaju, ali na primjer ako se u istom momentu povrede dva šutera ili dva centra, to nije moguće riješiti usred sezone, već je potrebno prilagoditi se i igrati sa igračima koji su u tom trenutku na raspolaganju i to je ono što smo mi i radili. Ja se stvarno nadam i želim da imamo više sreće u narednoj sezoni i da nemamo ovoliki broj povreda. Istakao bih da sve ove povrede nisu bile rezultat nečeg lošeg što smo mi uradili. Uzmimo za primjer moju prvu utakmicu - došao sam u Crvenu zvezdu i igrali smo protiv FMP-a i tri minuta pred kraj utakmice, Branko Lazić je polomio rebro. To nije bio rezultat neke naše loše odluke, već je to nešto na šta nismo mogli da utičemo i tako je bilo sa svim povredama. Sada, na kraju, Bolomboj je dobio udarac u kuk i nije igrao od druge utakmicu polufinala. Nadam se da se povrede ovakvog tipa neće dešavati naredne sezone."

Šta je bila prelomna tačka, na kojoj je vidio da će kraj sezone biti uspješan?

"Smatram da je preokret upravo Kup. Odigrali smo veoma dobro, bili smo fokusirani, čitav tim je želio da pobijedi, a ni tada nismo imali cijeli roster na raspolaganju. Vjerovatno se sjećate da je Teodosić bio povrijeđen i da nije igrao četvrtfinale, čak nije ni bio na utakmici sa nama, već je ostao u Beogradu zbog terapija. Došao je za polufinale i odigrao samo nekoliko minuta i onda je odigrao odličnu finalnu utakmicu, ne samo on već i cijeli tim, i svi su oni pokazali ogromnu želju za pobjedom, svi su željeli da osvoje trofej i smatram da je to bila ta prelomna tačka o kojoj pričamo. Utakmicu protiv Derbija smo počeli vrlo loše, ali ne mislim da je to prelomna tačka, jer kada smo završili utakmicu, rekao sam svojim pomoćnim trenerima da ćemo sigurno osvojiti prvenstvo. Baš sam tako rekao, tim riječima, jer igrati takvu utakmicu, tešku utakmicu, ne odustati iako nismo igrali dobro i pobijediti - to mi je pokazalo da sigurno osvajamo ABA ligu i to je ono što se i desilo."

Otkrio je Sferopulos i detalje razgovora sa predsjednikom kluba Nebojšom Čovićem, za koji je objasnio da je bio veoma kratak.

"Da, tačno je. Kada me gospodin Čović pozvao, bio je vrlo direktan i rekao mi je šta tačno želi. Bio je veoma profesionalan, organizovali smo zoom sastanak i na sastanku smo shvatili da smo spremni na saradnju. Crvena zvezda je veliki klub i sa moje strane nije bilo nikakvog oklijevanja u odluci da dođem ovdje. Znao sam da ću odmah po dolasku voditi tim u dvije utakmice protiv Partizana, ali nisam imao nikakve sumnje u svoju odluku. Kao što se sjećate, prvu utakmicu smo izgubili za tri poena, a u drugoj utakmici smo vodili 16 poena do treće četvrtine i u posljednjih pet minuta su postigli mnogo poena, ako se dobro sjećam, i tu utakmicu smo izgubili. Ja sam tada bio Zvezdin trener tek sedam dana. Mislim da se u toj odluci se vidi moja riješenost da dođem i da je to pokazatelj da nisam imao nikakve sumnje i oklijevanja, jer sam dobio i ponudu da dođem nakon utakmica sa Partizanom, ali sam želio da dođem prije tih utakmica. Rekao sam da ćemo igrati utakmice, da ćemo se boriti, a ako izgubimo - na početku smo i napredovaćemo, što se i desilo. Nakon te dvije utakmice, napredovali smo toliko da smo pobijedili svaku narednu koju smo igrali protiv Partizana."

Zvezda je u oktobru i novembru igrala po 13 utakmica, Sferopulos nije imao vremena da na miru postavi svoj sistem.

"Kada trener dođe usred sezone ili na početku sezone, bolje reći nakon što je sezona počela, trener treba da se prilagodi timu jer tim već funkcioniše i već ima svoj sistem i način na koji obavlja stvari. Ako ja, kao trener, dođem i u 2-3 dana želim da promijenim sve i organizujem tim u odnosu na sebe, narušiću tim. To je ono što ne želim, jer se mi u tom trenutku borimo da ostvarimo rezultat. Taj period nije period prije početka sezone u kom imate taj luksuz da još uvijek nemate zvanične utakmice i da možete da organizujete tim onako kako vi želite, tako da sam ja postepeno počeo da unosim promjene u tim. Postepeno i polako sam počeo da dajem svoj pečat ekipi jer bih, u suprotnom, da sam sve promijenio odjednom, unio konfuziju u ekipu, zbog čega njima ne bi bilo lako da igraju utakmice i pobjeđuju. Išli smo korak po korak, a taj proces zahtijeva strpljenje i vrijeme i vidjeli ste na kraju da su se svi igrači prilagodili filozofiji igre, da su mnogo bolje igrali odbranu i da su bili uigraniji u napadu. Čak smo i u nekoliko posljednjih utakmica u Evroligi bili dobri, osim u posljednjoj u kojoj smo posustali, ali ja mislim da su utakmice u Evroligi pokazale napredak, pogotovo ona koju smo igrali u Madridu, gdje smo bili veoma blizu pobjede. Da smo imali kompletan roster, mogli smo da pobijedimo."

U Evroligi je bilo mnogo problema i povreda. Neizvjesne utakmice, neke su izgubljene “na jednu loptu”, poput onih protiv Baskonije i Žalgirisa. Kako bi Sferopulos opisao ovogodišnju sezonu u Evropii?

"Tačno tako, u Evroligi smo bili blizu pobjeda u bar 10 utakmica, kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu. I pored svih povreda koje smo imali, tim je bio veoma konkurentan. Sada, kada analiziramo utakmice i imamo povratne informacije, jasno nam je da nam je trebalo još nešto, i to 'nešto' ćemo pokušati da donesemo u narednoj sezoni. To se ne odnosi samo na nove igrače, već i na nov mentalitet, na više vjere u sebe i u ono što radimo i tako ćemo biti sigurni da radimo prave stvari na pravi način, a onda će i rezultati doći."

ABA liga je bila postavljena kao prioritet svih prioriteta već na prvom sastanku. Ovako Sferopulos opisuje "jadransku" sezonu Zvezde.

"Ovo je moj prvi put da učestvujem u Jadranskoj ligi i moram reći da je vrlo konkurentna. Ako ne igraš dobro, možeš da izgubiš od doslovno svakog tima, posebno na gostujućem ali i na domaćem terenu. Za mene je ovo godina u kojoj sam razumio kakvi su timovi i kako igraju. Kao što sam već istakao, ako ne igraš dobro svaki tim te može pobijediti i vrlo sam srećan jer imamo jezgro srpskih igrača koji su vrlo iskusni u ABA ligi i znaju šta ta liga znači. Mislim da je zbog tog domaćeg jezgra, naravno i stranih igrača, ali prije svega zbog domaćeg jezgra bilo vrlo važno osvajanje prvog mjesta u regularnom dijelu sezone i samim tim smo imali prednost domaćeg terena. Mislim da je to bilo najvažnije. Imali smo četiri poraza u regularnom dijelu sezone, a čak tri poraza su bila nakon duplog kola u Evroligi. Razlozi za te poraze leže i u velikom broju povreda, ali i u umoru igrača. Nismo imali dovoljno veliku rotaciju, kao ni svježinu da igramo utakmice ovog tipa koje su vrlo zahtjevne. Za mene je impresivno kako smo nastavili ABA ligu i da smo završili plej-of bez poraza i još jednom bih istakao da su igrači zaslužili sve čestitke."

Na ocjenu da je njegov tim veoma "povezan", Sferopulos je klimnuo glavom u znak saglasnosti.

"To je tačno. Igrači, prije svega, imaju sjajne karaktere. Sa druge strane, ja kao njihov trener, sam pokušavao tokom cijele godine da im objasnim da je svako od njih vrlo važan, čak i u slučaju kada neko od njih ne igra neku utakmicu ili igra samo pet minuta na utakmici. To nije bitno. Timu si potreban spreman i ti moraš biti spreman da narednu utakmicu igraš 25 minuta ako je to potrebno i da možda u nekim dijelovima utakmice imaš drugačiju ulogu. Generalno, ja sam se trudio da stvorim hemiju u timu, da im dodijelim uloge i na taj način utičem da svako razumije da je bitan. Svako je razumio svoju ulogu, prihvatio svoju ulogu i svako se predao zajedničkom cilju koji je bio osvajanje ABA lige i mislim da je to bio glavni razlog zašto smo na kraju bili tako čvrsti i odlučni u osvajanju ove titule."

Kako je biti trener Milošu Teodosiću?

"Miloš je blagoslov za svakog trenera jer je veoma talentovan i jer posjeduje jaku ličnost i prilika da budem trener ovakvom tipu igrača je za mene velika čast. Znam Miloša još otkad je bio devetnaestogodišnjak, kada sam ja bio pomoćni trener u Olimpijakosu. On je tamo došao i želio sam da mu pomognem na početku. Bio je vrlo mlad, to je bio njegov prvi tim van Srbije – Olimpijakos, stranac, i trudio sam se da mu maksimalno pomognem. Mi smo tada izgradili odnos i onda smo se ponovo sreli kada sam ja bio pomoćni trener u CSKA. Imali smo vrlo dobru sezonu, osim posljednje utakmice, finala, u kom smo izgubili u Evroligi, ali sve ostale sezone su bile odlične, pobijedili smo u velikom broju utakmica, i nastavili smo da gradimo naš odnos. Sada, kada sam došao ovdje, prvo, srećan sam što ga sada treniram kao prvi trener, a drugo on me poznaje, ja njega poznajem i naša saradnja je bila i, govoriću u sadašnjosti, je nastavila da bude izvrsna i sve je to bilo u korist tima."

Dok je naizgled hladan tokom utakmica, da li Sferopulos "gori" u sebi?

"Kada ste trener, najvažnija stvar tokom utakmice je da budete spremni da 'čitate' i reagujete. Da čitate igru, da osjetite igru. Nije samo dovoljno da znate igru, već i da osjećate, da imate iskustvo, da imate instinkt, da znate šta da uradite, kada da uradite, kako da uradite, sa kojim igračima, šta da igrate, kog igrača da zamijenite, zašto baš njega da zamijenite a ne nekog drugog, sva ova pitanja i sve odluke koje morate da donesete morate da budete smireni da biste donijeli dobru odluku. Sa svim ovim godinama i iskustvom koje imam, nisam bio takav na početku naravno, ali što ste duže kad ste u ovom dijelu karijere shvatate koliko je to zapravo važno da ostanete koncentrisani, da ne izgubite razum, zato što je to u korist tima jer igrači gledaju u trenera i ako vide da trener kontroliše igru, onda i oni kontrolišu igru i onda se i oni sami ne nerviraju. Njihovi umovi su fokusirani da izvrše ono što smo planirali. Tako da, ta smirenost je vrlo važna za sve nas i ona uglavnom dolazi iz toga što ja vjerujem u svoj tim i što vjerujem svojim igračima i smjernost čak i ako gubimo sa 15 poena možemo pobijediti utakmicu. To je nešto što sam želio da dam kao otac djeci, igračima i mislim da smo uspjeli u tome na kraju, da su svi bili vrlo fokusirani, svi su pratili plan. Bilo je meni lakše da igram utakmice pridržavajući se plana u prethodna dva mjeseca poredeći sa početkom odnosno sredinom sezone kada sam stigao. Naravno, to je normalno jer nakon dva-tri-četiri mjeseca mog boravljenja sa timom oni su usvojili filozofiju i cijeli paket i onda su bili spremniji za prethodna dva mjeseca u kojima smo igrali dobru košarku. Ovo daje smirenost treneru i igračima da igraju i vjeruju u tim i to je baš ono što se i desilo."

Mnogi ne znaju da je Sferopulosov otac igrao za Olimpijakos u fudbalu, njegova supruga je bila košarkašica... Kakav je Janis Sferopulos privatno?

"Janis je predan košarci. Radio sam vrlo naporno da bih došao do ove tačke na kojoj sam sada kao trener, nisam profesionalno igrao košarku, nego kao amater. Pokušavao sam, trenirao sam, imao sam duple treninge, ali na nižem nivou i kada sam vidio da nisam baš baš izrazito talentovan da nastavim kao profesionalac, a u isto vrijeme sam studirao DIF, pa sam počeo da paralelno i igram, a i da treniram druge kao vrlo mlad. Volim da treniram, posvetio sam se treniranju i od prvog momenta kada sam počeo da treniram do sad posvetio sam se košarci kao trener. Pokušavam da napredujem svake godine, da učim i da saznajem nove stvari, da kreiram bolje uslove i bolje okolnosti za svoj klub, uvijek onde gdje radim. I ja radim 24/7, mnogo puta mi se dogodilo da spavam i padne mi nešto na pamet u snu i probudim se i zapišem to da ne bih zaboravio i onda nastavim da spavam. I moj mozak uvijek radi za moj klub i žrtvovao sam mnoge stvari, žrtvovao sam trenutke sa mojom porodicom, sa mojom djecom, žrtvovao sam vrijeme sa svojim prijateljima, ali ne žalim jer, kao što sam već rekao, volim košarku, posvetio sam svoj život košarci, i ne žalim zbog toga jer je to počelo kao hobi, a onda je postalo to moja profesija. Blagosloven sam jer je moja profesija moj hobi."

Šta radi Janis Sferopulos u slobodno vrijeme?

”Nemam nijedan hobi, moj hobi je košarka. Ono što pokušavam, kada imamo slobodnog vremena je da se vidim sa porodicom. Ovaj posao zahtijeva puno odsustva i kada sam slobodan pokušavam da budem blizu moje porodice, moje djece, da nekako nadoknadim neke trenutke koje propuštam.”

Na ocjenu da stilom "podsjeća na Peta Rajlija", Sferopulos je odgovorio: "Smatram da trener treba da bude kompletna ličnost, kako se kaže 'cijeli paket'. To je moj stil, moj 'personalit', ne želim da se mijenjam. To sam ja, isti sam kakav sam bio i kada sam počeo, a počeo sam veoma mlad... Ili me volite ili me ne volite. Ali, to sam ja!"

Da li će Andrej Kostić sljedeće sezone biti Zvezdin prvotimac?

”Prije svega, istina je da sam svuda gdje sam radio davao šansu mladim igračima. Volim da ih imam u timu i vjerujem im. Naravno, ako su vrijedni, radni, ako slušaju i vjeruju u ono što im trener kaže. Sa pravim mentalitetom zaslužuju da im se pruži prilika. Za mene je od velike važnosti, posebno sada u Crvenoj zvezd, da izgradim, kao trener ne samo sadašnjost, već i budućnost Kluba. Mislim da je dobro uvijek imati, kako se kaže žargonski 'sjvežu krv', generaciju mladih igrača koji će biti ovdje mnogo godina! Jedan od njih je Andrej Kostić, koji je pokazao da je vrlo talentovan, ali pred njim je mnogo rada, ima prostora za napredak, jako je mlad, treba da ostane skrona, da vrijedno radi, a veliki korak za njega u njegovim godinama je već sada da trenira sa prvim timom, sa profesionalcima i muškarcima i to je nešto novo za njega. Biće mu razumljivo potrebno određeno vrijeme za period tranzicije kako bi se adaptirao na ovaj viši nivo. I onda će dobiti šansu u sljedećoj sezoni da odigra neke utakmice. Računam na njega. Doveli smo i Plavšića, on doduše nije toliko mlad kao Andrej, ali je takođe igrač od koga mnogo očekujem i vjerujem u njega. Može da odradi mnogo sjajnih stvari za tim, ima više iskustva od Kostića, biće mu potrebno i manje vremena da se adaptira i privikne i vjerujem da će biti spreman da igra na ovom nivou Evrolige. Kao trener nikad ne znaš koliko ćeš ostati u Klubu, zato je po meni primarno da se obezbijedi kontinuitet za Klub. Ovi mladi igrači koje smo doveli obezbjeđuju upravo to - kontinuitet Klubu, mladu bazu domaćih, srpskih igrača, koji će biti uvijek baza tima."

Govorio je Sferopulos i o ambicijama.

"Moramo da stvorimo bolje uslove za igrače kao i za sve ljude koji su tu kao podrška timu u svakodnevnom radu, kao i objekti u kojima živimo i radimo praktično svakodnevno. Imali smo 74 utakmice u prethodnoj sezoni, sa toliko putovanja …Imamo sjajno osobolje i igrače, jednostavno potrebna su nam bolja zdanja za igrače kako bis imali sve uslove da mogu da pruže maksimum na terenu. Da pojasnim, vrlo sam srećan i zadovoljan svime što imamo i što su nam omogućili Klub, predsjednik kluba gospodin Čović, predsjednik UO gospodin Drčelić i cijeli UO i menadžment kluba. Što su nam stvorili sjajne uslove. Nekim dijelovima hale je potrebno unapređenje i poboljšanje, jer ne možemo trenirati u 2024. i 2025. uz uslove koji odgovaraju onima od prije 20 godina. Potrebno je da prilagodimo prostorije i halu novim potrebama koje zahtijeva ovako veliki klub. To je ono što pokušavamo i zaista želim da iskažem zahvalnost jer svi oni pokušavaju da obezbijede bolje uslove za tim, podignu sve na viši nivo. Onda ćemo imati mogućnost da radimo svoj posao još bolje i ostvarimo još bolje rezultate u odnosu na dosadašnje."

Šta je potrebno Zvezdi za sljedeću sezonu?

"Mi želimo da zadržimo bazu igrača iz prethodne sezone, pod time podrazumijevam neke strance koji su već produžili. Još uvijek razmišljemo i razgovaramo sa svim igračima koji su bili dio ekipe u ovoj sezoni i to ćemo uraditi u narednim danima. Moramo da zadržimo osnovu iz ove sezone, srpsku osnovu, zatim neke strance, zatim da dovedemo još neke nove igrače, kako strane tako i srpske, kao na primjer Plavšić, koga smo već doveli. Oni će nam donijeti energiju, atleticizam i vještine koje su potrebne da budemo još jača grupa igrača, koja može da se takmiči na najvišem nivou."

Za kraj, Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde i osvajač triple krune. Kakav je osjećaj?

"Veoma sam srećan i počastvovan što sam trener Crvene zvezde, da ostavimo trofeje po strani. Ovo je veliki Klub, još jednom želim da se zahvalim gospodinu Čoviću na prilici. Poznavao sam Crvenu zvezdu kao protivnika, a sada sam dio porodice. Razumijem još više koliko je veliki klub i koliko klub znači navijačima. Sa njihove strane potrebno je da razumiju da želimo najbolje, vidjeli su kako smo osvojili tri trofeja. Moramo korak po korak da idemo u Evropi, pokušavamo da napravimo jak i takmičarski nastrojen tim. Treba da idemo korak po korak, sve ove godine učešća u Evroligi, ako se ne varam, imamo jedno učešće u plej-ofu. Prvo da obezbijedimo plej-of, a zatim da razmišljamo dalje. Možemo da sanjamo o F4, ali ne želimo da pričamo o tome, već moramo da radimo mnogo da bismo bili u prilici da dođemo do toga", zaključio je trener Crvene zvezde.

(MONDO - M. Š.)