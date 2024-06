Veliki problem za Pešića i Srbiju pred Olimpijske igre! Jedan od najvažnijih ne može u Pariz

Iskusni srpski krilni košarkaš ipak neće biti u stanju da nastupi na Olimpijskim igrama.

As košarkaške reprezentacije Srbije Vladimir Lučić vjerovatno neće moći da igra na Olimpijskim igrama, objavio je "Meridian sport". Iskusni krilni košarkaš "Orlova" igrao je do prije nekoliko dana sezonu u Njemačkoj sa Bajernom i s obzirom na to da se čak osam mjeseci oporavljao od povrede, trenutno je izvjesno bliži odluci da preskoči turnir u Lilu.