Jeste li vidjeli Lebrona? E, zato je Džordan jedan jedini! Košarkaš žestoko opleo: Džejms pravi srpdnju od NBA lige

Nekadašnji košarkaš žestoko kritikovao Lebrona Džejmsa i njegovog agenta zbog dolaska Bronija Džejmsa u Lejkerse.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji NBA košarkaš Stiven Hanter (42 godine, 213 centimetara) veoma je ljut zbog načina na koji je sin Lebrona Džejmsa, Broni, došao u Los Anđeles Lejkerse i dobio garantovani ugovor. Nekoliko dana nakon što je Džejms junior (19 godina, 188 centimetara) potpisao dugoročni ugovor sa timom svog oca, Hanter je i dalje pod utiskom tog poteza.

U opširnoj objavi na društvenoj mreži Instagram, on je ocijenio da je Broni nezasluženo dobio mjesto do kojeg inače ne bi došao. Uz Lebrona, on je za nepotizam i "zloupotrebu položaja" optužio i čuvenog agenta i Lebronovog partnera, Riča Pola, koji je navodno prijetio drugim NBA timovima da ne uzmu Bronija Džejmsa dok ga je Lejkersi ne odaberu kao 55. pika. U suprotnom, navodno je tvrdio, Džejms junior otići će u Australiju.

Pročitajte šta je o svemu tome rekao Hanter, koji je ighrao u NBA ligi od 2001. do 2010. i nosio je dres Orlanda, Finiksa, Filadelfije, Denvera i Memfisa, prije nego što je završio karijeru u Evropi, nastupajući 2011. za Dinamo Sasari.

"Za one koji ne znaju... Draft 'pikovi' odabrani u kasnoj drugoj rundi drafta ne dobijaju garantovane ugovore (posebno ih ne dobijaju prije Ljetne lige). Tipično pikovi u kasnoj drugoj rundi ne dobijaju garantovano mjesto u timu u naredne četiri sezone, takođe. Sve ovo nije zasluženo, žao mi je što to kažem. I sve ovo je nečuvena zloupotreba moći Lebrona Džejmsa i (njegovog agenta) Riča Pola. Ovo je šamar u lice svim klincima koji deru dup*e da bi došli u ligu. Ovo je podmuklo holivudsko sran*e koje mnogo ljudi okreće protiv Lebrona... ", sipao je Hanter u danima Bronijevog debija za Lejkerse na ljetnoj ligi.



"To je razlog zašto ljudi biraju Majkla Džordana ili Kobija Brajanta ispred Lebrona, jer znaš da bi Džordan i Kobi bili iskreni. Vjerujte mi, Majkl Džodan je mogao da ubaci sina u ligu da je htio da tako zloupotrebljava svoju moć. Ipak, nije to uradio, jer Majkl Džordan uvijek poštuje ono što je zarađeno, a ne ono što je poklonjeno i nikad ne bi dao svom sinu osjećaj da je privilegovan kao što je Lebron Džejms upravo uradio sa Bronijem."

"I ništa ne oduzimam Broniju, niti sam ljut na njega. Samo znam da je ovo manipulisanje našom ligom i integritetom onoga što je zaista potrebno da dođeš do nje", dodao je Hanter.

