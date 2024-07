Lejkersi potpisali višegodišnje ugovore sa Lebronom i njegovim sinom!

Obično rukiji ne dobijaju garantovane ugovore, posebno kada nisu birani u prvoj rundi i u prvih 15 pikova na draftu, ali ima nešto i u prezimenu.

Lebron Džejms igraće u Lejkersima zajedno sa svojim sinom Bronijem i to je postalo jasno prije nekoliko dana kada je njegov nasljednik draftovan kao 55. pik. Ubrzo poslije toga stigle su i dvije nove vijesti koje nikoga nisu iznenadile. I jedan i drugi dobili su višegodišnje i višemiliionske ugovore od tima iz Los Anđelesa.

Pouzdani novinar Šams Čaranija otkrio je šta se dešava unutar kluba. Naime, Lebron će uskoro da potpiše dvogodišnji ugovor vrijedan 104 miliona dolara i to nije sve. Dogovoreno je i da Broni potpiše višegodišnji garantovan ugovor sa timom. Obično rukiji ne dobijaju garantovane ugovore, posebno kada nisu birani u prvoj rundi i u prvih 15 pikova na draftu, ali ima nešto i u prezimenu.

Tako će Lejkersi za njih dvojicu izdvojiti preko 100 miliona dolara i to nije sve. Već su se pojavile spekulacije da bi i drugi Lebronov sin Brajs mogao da bude odabran na draftu 2026. godine i to baš od strane Lejkersa i da je zato "kralj" potpisao dvogodišnji ugovor da bi sačekao njega. To znači da bi mogao da igra sa dvojicom sinova...

