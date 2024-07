Čuveni srpski trener: "Rekao sam mu 'Ti si moje razočaranje'!"

Iskusni košarkaški trener Slobodan Klipa otkrio koji košarkaš Crvene zvezde nije uspio da napravi karijeru kakvu je očekivao.

Nekadašnji srpski košarkaš Mile Ilić, voditelj "Jao mile" podkasta, u novoj epizodi ugostio je jednog od najboljih srpskih trenera kada je riječ o radu sa mladim košarkašima. Dugogodišnji trener mlađih kategorija FMP-a i Crvene zvedze Slobodan Klipa otkrio je pojedine detalje o igračima koji je selektirao tokom prethodnih godina, a pričao je koji su ga košarkaški pozitivno i negativno iznenadili nakon zajedničke saradnje.

Iako je svojevremeno vjerovao da mogu da budu dobri, očekivanja su prebacili kapiten Crvene zvezde Branko Lazić, iskusni plejmejker Miloš Teodosić, ali i Ognjen Dobrić i Marko Gudurić sa kojima je radio nekoliko godina kasnije. Iznenađenje mu je i Vladimir Micov koji je napravio karijeru bolju od očekivane, ali ima i onih koji su na drugoj strani... Postoje različiti razlozi za to.

"Ti selektiraš igrače po karakteru, važan ti je igrač koji ima radnu etiku, koji voli da radi, koji je takmičar i preda se tome. Vodio sam psihologa u svaku generaciju, kad čuješ da je neko anksiozan, neurotično dijete, to stvara ozbiljne probleme, ali niko nije idealan, važno je da tražiš borce, ratnike, takmičare", počeo je priču Slobodan Klipa i dodao:

"Sjećam se da ostavim Lazića u selekciji, nije talentovan, ali to je ta priča, dovoljno je da imaš jedan izražen kvalitet najbolji u državi da napraviš ozbiljnu karijeru. On je napravio nevjerovatnu karijeru. I njemu sam rekao da to nisam uopšte očekivao. Rekao sam jednom novinaru da su me iznenadili svi, da sam očekivao da budu bolji ili gori."

Svojevremeno je čtiav svijet pričao o čudu od djeteta u vidu Nemanje Aleksandrova, koji je trebalo da bude jedan od najboljih na planeti, ali su mu povrede uništile karijeru. Pored njega, Klipu je razočarao i napredak Marka Tejića, koji je prije nekoliko sezona dobio ulogu u prvom timu Crvene zvezde, ali nije uspio da se dokaže na nivou Evrolige.

"Da li sam očekivao da će Vlada Micov da bude evrligaški igrač, na tom nivou? A, Micov je odličan. Da će Teodosić da bude najboji igrač Evrope, godinama? Nije mi palo na pamet. Mislio sam da će to da bude Aleksandrov, mislio sam da će to da bude Tejić. Za Tejića sam očekivao da će da bude odličan igrač, njemu sam rekao - ti si moje razočaranje, očekivao sam da ćeš da budeš superstar. Nisam očekivao da će Gudurić doći do NBA lige. Ili da će Dobrić da postane ozbiljan evroligaški igrač", dodao je dugogodišnji trener mlađih kategorija Zvezde. Tejić je nakon četiri godine u prvom timu Zvezde, uz pozajmice u FMP i Megu, igrao u Grčkoj i Poljskoj, zatim ponovo u Železniku, pa za Studentski centar u Podgorici, u Litvaniji, Sparsima iz Sarajeva, za Zlatibor i subotički Spartak.

Slobodan Klipa trenersku karijeru je počeo sa omladincima Beopetrola sredinom devedesetih godina, a zatim je vodio i prvi tim tog kluba. Usledio je rad u mlađim kategorijama FMP gdje se zadržao čak osam godina, a povremeno je vodio i seniorski tim ekipe iz Železnika. Takođe, samostalno je trenirao Igokeu, a više puta je radio kao trener mlađih kategorija Crvene zvezde i tu je imao prilike da stvara neke od najboljih srpskih košarkaša današnjice.

Iskusni košarkaški trener o razvoju igrača. Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

