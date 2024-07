Crvena zvezda nije završila sa pojačanjima! Sferopulos otkrio kakve igrače traži: Hoćemo to da poboljšamo

Janis Sferopulos potvrdio je da Crvena zvezda još nije završila sa formiranjem sastava.

Crvena zvezda nije još uvijek završila sa pojačanjima. Na kojoj poziciji traži igrača i da li se vode pregovori sa nekim? Na to pitanje trener Janis Sferopulos nije dao odgovor, ali je potvrdio da je tim sa Malog Kalemegdana i dalje na tržištu. Da li za Filipa Petruševa ili nekog drugog igrača? Saznaće se uskoro...

Pričao je o tome šef struke crveno-bijelih.

"Možda nismo završili. Prije svega smo napravili dodatnu selekciju na sastav koji smo imali i to je sjajna stvar. Htjeli smo igrače koji imaju iskustvo igranja u plej-ofu i na fajnal-foru i da poboljšamo srpski element. Tim iz Srbije treba da ima što više dobrih srpskih košarkaša i to smo probali da imamo. Imamo odličan roster, skoro po tri igrača na svakoj poziciji i na nama je da ostvarimo bolji rezultat u Evropi nego prošle sezone. Završili smo sezonu sa tri trofeja i naravno da je to lijepo, ali želimo da budemo kompetitivni u Evroligi", rekao je Sferopulos za grčki "EOK WebRadio".

Prokomentarisao je i predstojeće Olimpijske igre i detaljno pričao o sastavu Svetislava Pešića.

"Srbija ima veoma jak tim sa dosta NBA igrača i košarkaša koji imaju vodeće uloge većinom u evroligaškim timovima. Imaju pun sastav koji je među favoritima za medalju. Kvalitet je veliki. Mi, Grci, smo izgubili od njih u Beogradu, mada mislim da je to dobro, jer je pokazalo šta moramo da popravimo u igri i koji su to detalji na kojima moramo da radimo. Ima i pozitivnih stvari i za mene je svaki takav rezultat koji te ne košta u zvaničnom takmičenju dobar. Svi igrači koji razumiju košarku će da izvuku pouke i da vide pozitivne stvari", zaključio je Sferopulos.