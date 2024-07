Ponovo uhapšen Đorđije Pavićević! Veliki skandal zatresao region

Poznati košarkaški radnik i prvi čovjek KK Mornar još jednom je lišen slobode.

Izvor: MN PRESS

Prvi čovjek KK Mornar Bar Đorđije Pavićević ponovo je uhapšen u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Crne Gore o krijumčarenju cigareta, objavile su podgoričke "Vijesti".

Pavićević i još troje osumnjičenih jutros su dovedeni u prostorije SPO u Podgorici i to je drugi put da je on lišen slobode. Prethodno je Đorđije Pavićević hapšen 28. decembra prošle godine po nalogu SDT-a, zbog sumnje da je organizovao šverc cigareta.

Tada su zbog šverca cigareta, pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili i Ivanu Kovačević i Veljka Đuričića i bivšeg zaposlenog u Pavićevićevoj firmi "Playmaker" Nikicu Kovačevića. Isti izvor navodi da je Pavićevićevo poslovanje bilo upitno sa tri inostrane firme, među kojima su dvije sa Sejlšela. "Sporni su bili i dolasci tri tovara cigareta u Luku Bar", navedeno je.

Pavićević nije priznao izvršenje krivičnih djela, već je samo potvrdio da je okrivljeni Nikola Kovačević bio zaposlen kod njega do kraja radne karijere, kao i da je takođe uhapšeni Veljko Đuričić njegov rođak. Pritvor je tada ukinut 11. marta.

Pavićević je poznati košarkaški radnik u regionu, u posljednjih 10 godina učinio je KK Mornar Bar značajnim akterom regionalne lige. Trener je njegov rođeni brat, Mihailo Pavićević, koji poslije prvog hapšenja javno isticao zasluge Đorđija Pavićevića.

"Ovu dvoranu ne pune oni koji nisu vrijedni pomena, nego je punio Đoko Pavićević. I ako mi je brat i možda nije u redu, ali želim da mu se zahvalim. Hvala ti Đoko na još jednom spektaklu koji si priredio ovom gradu. Vraćaju ti, kao što vidiš, na jedan lijep način. Ali, neću dalje, ovo je sport i držaću se sporta. Sedam punih godina priređujemo i gradu i državi Crnoj Gori košarkaški spektakl po kojima se u superlativima priča. I na to smo više nego ponosni. Košarka će se igrati i poslije nas, ali ostaje priča o jednom periodu gdje će ostati zlatnim slovima upisano u istoriji sporta u Baru. Ne samo u Baru, jer je naš klub stekao simpatije svuda, ne samo u regionu. Ovo je jedini klub koji može da se pohvali sa jednom činjenicom, pričam iz ličnog iskustva i kontakta sa ljudima. I navijači Partizana, Zvezde, dva najveća kluba na ovim prostorima, kada me sretnu uvijek mi kažu jedno, da poslije kluba za koji navijaju, navijaju za Mornar. Nema većeg komplimenta od tog. Svakoga smo lijepo dočekali, kao što smo svuda lijepo dočekani. Planirali smo zajedničku večeru, ali zbog kalendara moraju da se vrate, nadoknadićemo i to. Bolje da sa ovim i završim. Ponijeće me emocije, srce. A, ti miševi treba da znaju da mi srca imamo, dovoljno za sve. I za ljubav i za druge stvari."