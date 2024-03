"Kad igrate protiv Zvezde od vas ne zavisi ništa!" Mihailo Pavićević: Nisam ni očekivao čudo u ovakvom meču!

Trener Mornara iz Bara Mihailo Pavićević bio je vrlo realan poslije poraza od Crvene zvezde u ABA ligi.

Izvor: Youtube/Mornar Barsko zlato

Držao se Mornar u prvoj četvrtini, uspio i da vodi protiv Crvene zvezde, ali jednostavno nije ovaj tim imao ni dovoljno kvaliteta niti dovoljno dugu rotaciju da se suprotstavi najboljoj ekipi ABA lige. Poslije utakmice strateg Barana Mihailo Pavićević istakao je da je presudan bio kvalitet i da je beogradski tim sasvim zasluženo pobijedio.

"Prije svega da čestitam ekipi Crvene zvezde na zasluženoj pobjedi, ništa neočekivano. Ujedno rekao bih pogotovo u prvom dijelu mogao bih da česitram svojim igračima, Dok smo imali snage i koncentracije igrali smo dosta dobro. Ali je teško protiv ovakve ekipe zadržati snagu i koncentraciju. Lako je reći igračima šta da rade, ali to treba da se sprovede u djelo na terenu, a to nije lako protiv ovakve ekipe sa ovakvim kvalitetom jer njima igra ne pada od prvog do 12. igrača. Koji god da uđe daje svoj doprinos i to je rezultatiralo da su u drugom poluvremenu oni pojačali odbranu, mi nismo znali da odgovorimo na tu odbranu i to je odmah rezultatiralo visokim vođstvom Zvezde koje je ostalo do kraja", počeo je Pavićević.

Nakon svega je istakao da je ponosan što je ovakva košarkaška predstava upriličena u Baru, a poslao je poruku i svom bratu koji je nedavno imao problema sa zakonom.

"Ja sam više nego ponosan na još jedan spektakl u Baru. Puno mi je srce kad vidim da je pun teren poslije utakmice, da je sve u najboljem redu da svi uživaju i mislim da je puno srce i mom bratu poslije ovakvih spektakal i nadamo se da će ih biti još u Baru. Mi nismo očekivali neko čudo da se desi objektivno da se desi u ovakvoj utakmici. U preostalih pet kola tražićemo spas na svakoj narednoj utakmici i tu će biti ključ za opstanak u ABA ligi", dodao je Pavićević.

Poslije svega je naglasio da ga ne pogađa težak poraz od crveno-bijelih i da će tek u narednom periodu u posljednjih pet kola pokušati da dođu do dovoljno pobjeda kako bi opstali u ligi.

"Iskren da kažem za mene je poraz mi teže padne sa košem ili dva razlike nego ovako. Zvezda je ekipa koja može gotovo svakog u ABA ligi da dobije sa velikom razlikom. Kad igrate protiv ovakve ekipe ne zavisi od vas ništa, sve zavisi od njih. Ako oni odigraju kako mogu onda je to to. Tako da poraz kao poraz ne može niti ću dozvoliti da utiče na igrače", završio je on.